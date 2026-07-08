Verluste in Wien: So steht der ATX Prime am Mittwochmittag

ATX Prime im Blick

15.07.26 12:25 Uhr

Der ATX Prime sinkt am Mittwoch.

Am Mittwoch gibt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,36 Prozent auf 3.187,07 Punkte nach. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,009 Prozent auf 3.198,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3.198,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.176,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.198,44 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,035 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3.162,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wies der ATX Prime 2.910,44 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2.242,73 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 19,90 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3.243,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2,39 Prozent auf 188,40 EUR), Wienerberger (+ 1,37 Prozent auf 22,20 EUR), Semperit (+ 1,33 Prozent auf 15,20 EUR), Palfinger (+ 1,11 Prozent auf 31,95 EUR) und Andritz (+ 0,69 Prozent auf 72,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Vienna Insurance (-3,45 Prozent auf 64,40 EUR), UNIQA Insurance (-2,29 Prozent auf 17,04 EUR), Wolford (-1,77 Prozent auf 2,22 EUR), Raiffeisen (-1,75 Prozent auf 56,25 EUR) und Polytec (-1,49 Prozent auf 4,62 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 123.794 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45,133 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ZUMTOBEL-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,28 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net