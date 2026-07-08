Verluste in Zürich: Das macht der SLI aktuell

SLI im Fokus

15.07.26 12:25 Uhr

So bewegt sich der SLI am Mittag.

Um 12:09 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,12 Prozent auf 2.283,36 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,029 Prozent auf 2.285,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2.286,15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2.272,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2.287,99 Punkten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,057 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.198,27 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 15.04.2026, einen Stand von 2.131,37 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, lag der SLI-Kurs bei 1.969,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,15 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2.321,54 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 5,07 Prozent auf 192,65 CHF), VAT (+ 0,89 Prozent auf 704,20 CHF), Straumann (+ 0,43 Prozent auf 104,05 CHF), Partners Group (+ 0,40 Prozent auf 702,80 CHF) und SGS SA (+ 0,30 Prozent auf 94,72 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Galderma (-1,19 Prozent auf 166,75 CHF), Swiss Re (-1,07 Prozent auf 134,55 CHF), Nestlé (-0,97 Prozent auf 83,07 CHF), Sandoz (-0,95 Prozent auf 64,56 CHF) und Swisscom (-0,79 Prozent auf 627,00 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1.018.723 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 284,413 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,37 erwartet. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net