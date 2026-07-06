Verluste in Zürich: SLI am Mittag in der Verlustzone

Kursentwicklung im Fokus

12:25

SLI-Handel am Montag.

Am Montag notiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,23 Prozent leichter bei 2.307,84 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,105 Prozent fester bei 2.315,62 Punkten in den Montagshandel, nach 2.313,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.321,54 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.307,81 Zählern.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 2.136,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 2.067,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 1.965,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7,29 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2.321,54 Punkte. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sonova (+ 2,06 Prozent auf 207,80 CHF), Lonza (+ 1,53 Prozent auf 583,00 CHF), Swiss Life (+ 1,53 Prozent auf 918,20 CHF), Julius Bär (+ 1,12 Prozent auf 73,82 CHF) und Straumann (+ 0,98 Prozent auf 108,70 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-4,29 Prozent auf 679,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,47 Prozent auf 85,22 CHF), Roche (-1,44 Prozent auf 335,70 CHF), Sandoz (-1,44 Prozent auf 71,30 CHF) und Swisscom (-0,90 Prozent auf 607,50 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 657.900 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 294,519 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net