Verluste in Zürich: SLI fällt zum Handelsstart

Index-Performance im Fokus

19.10.26 09:27 Uhr

Der SLI bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,41 Prozent auf 2.297,33 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,424 Prozent auf 2.297,01 Punkte an der Kurstafel, nach 2.306,78 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.296,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2.300,67 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 2.215,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der SLI bei 2.298,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 2.035,68 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,80 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 0,49 Prozent auf 611,80 CHF), Logitech (+ 0,28 Prozent auf 86,52 CHF), Schindler (+ 0,22 Prozent auf 269,40 CHF), Givaudan (+ 0,20 Prozent auf 3.923,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,20 Prozent auf 150,30 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Lindt (-1,37 Prozent auf 8.305,00 CHF), UBS (-1,19 Prozent auf 39,16 CHF), Julius Bär (-1,10 Prozent auf 70,12 CHF), Kühne + Nagel International (-1,04 Prozent auf 229,40 CHF) und Galderma (-0,97 Prozent auf 174,35 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 135.120 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 326,266 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net