Verluste in Zürich: SLI gibt schlussendlich nach

SLI-Kursentwicklung

07.10.26 17:57 Uhr

Der SLI sank am Mittwoch.

Am Mittwoch fiel der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,24 Prozent auf 2.220,92 Punkte zurück. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,308 Prozent tiefer bei 2.219,43 Punkten, nach 2.226,28 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.213,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2.230,83 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 0,214 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 2.282,83 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 2.300,78 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 2.033,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,25 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Roche (+ 2,92 Prozent auf 360,00 CHF), Swisscom (+ 2,87 Prozent auf 645,00 CHF), Novartis (+ 2,42 Prozent auf 120,02 CHF), Sandoz (+ 1,40 Prozent auf 70,74 CHF) und Lindt (+ 1,26 Prozent auf 7.605,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Julius Bär (-3,92 Prozent auf 70,08 CHF), Holcim (-3,28 Prozent auf 63,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,27 Prozent auf 79,88 CHF), UBS (-3,06 Prozent auf 39,33 CHF) und Partners Group (-2,95 Prozent auf 591,40 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4.321.495 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 297,079 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,37 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net