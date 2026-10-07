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SLI-Kursentwicklung

Verluste in Zürich: SLI gibt schlussendlich nach

Verluste in Zürich: SLI gibt schlussendlich nach

Der SLI sank am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
86.12 EUR -1.18 EUR -1.35 %
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Amrize
31.75 EUR -1.04 EUR -3.17 %
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Holcim AG
69.36 EUR -1.02 EUR -1.45 %
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Julius Bär
74.70 EUR -3.96 EUR -5.03 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,230.00 EUR 230.00 EUR 2.88 %
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Novartis AG
128.40 EUR 4.12 EUR 3.32 %
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Partners Group AG
641.20 EUR -8.40 EUR -1.29 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
382.90 EUR 9.50 EUR 2.54 %
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Sandoz
76.38 EUR 2.40 EUR 3.24 %
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Swiss Re AG
154.80 EUR 2.80 EUR 1.84 %
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Swisscom AG
665.00 EUR -20.00 EUR -2.92 %
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UBS
42.20 EUR -0.90 EUR -2.09 %
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Indizes
SLI
2,220.92 CHF -5.36 CHF -0.24 %
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Am Mittwoch fiel der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,24 Prozent auf 2.220,92 Punkte zurück. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,308 Prozent tiefer bei 2.219,43 Punkten, nach 2.226,28 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.213,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2.230,83 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 0,214 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 2.282,83 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 2.300,78 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 2.033,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,25 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Roche (+ 2,92 Prozent auf 360,00 CHF), Swisscom (+ 2,87 Prozent auf 645,00 CHF), Novartis (+ 2,42 Prozent auf 120,02 CHF), Sandoz (+ 1,40 Prozent auf 70,74 CHF) und Lindt (+ 1,26 Prozent auf 7.605,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Julius Bär (-3,92 Prozent auf 70,08 CHF), Holcim (-3,28 Prozent auf 63,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,27 Prozent auf 79,88 CHF), UBS (-3,06 Prozent auf 39,33 CHF) und Partners Group (-2,95 Prozent auf 591,40 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 4.321.495 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 297,079 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,37 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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