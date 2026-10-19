Verluste in Zürich: SLI liegt zum Ende des Montagshandels im Minus

SLI-Performance

19.10.26 17:57 Uhr

Am Montagabend legten Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich schloss der SLI nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 2.306,32 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,424 Prozent auf 2.297,01 Punkte an der Kurstafel, nach 2.306,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2.293,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.306,32 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 2.215,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der SLI auf 2.298,35 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 2.035,68 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7,22 Prozent. Bei 2.352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 2,46 Prozent auf 88,40 CHF), VAT (+ 1,77 Prozent auf 619,60 CHF), Lonza (+ 1,52 Prozent auf 613,20 CHF), Givaudan (+ 1,33 Prozent auf 3.967,00 CHF) und Helvetia Baloise (+ 1,05 Prozent auf 212,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen UBS (-1,39 Prozent auf 39,08 CHF), Galderma (-1,33 Prozent auf 173,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,29 Prozent auf 74,70 CHF), Julius Bär (-1,27 Prozent auf 70,00 CHF) und Straumann (-0,92 Prozent auf 92,96 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.412.708 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 326,266 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net