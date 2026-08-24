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SLI-Entwicklung

Verluste in Zürich: SLI sackt letztendlich ab

Verluste in Zürich: SLI sackt letztendlich ab

So performte der SLI schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Galderma
181.00 EUR 1.00 EUR 0.56 %
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Givaudan AG
3,461.00 EUR -68.00 EUR -1.93 %
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Julius Bär
80.02 EUR 1.10 EUR 1.39 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
229.70 EUR -8.00 EUR -3.37 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,535.00 EUR -130.00 EUR -1.35 %
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Lonza AG (N)
628.20 EUR -4.60 EUR -0.73 %
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Novartis AG
134.06 EUR -2.28 EUR -1.67 %
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Partners Group AG
796.60 EUR 17.40 EUR 2.23 %
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Richemont
203.20 EUR 4.05 EUR 2.03 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
391.70 EUR -1.25 EUR -0.32 %
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Sonova AG
253.20 EUR -7.80 EUR -2.99 %
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Swiss Re AG
150.35 EUR 0.35 EUR 0.23 %
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UBS
46.16 EUR -0.49 EUR -1.05 %
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Indizes
SLI
2,309.26 CHF -20.17 CHF -0.87 %
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Der SLI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 0,87 Prozent auf 2.309,26 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,575 Prozent auf 2.316,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2.329,43 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.318,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2.300,33 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,096 Prozent nach unten. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Stand von 2.291,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wurde der SLI mit 2.164,87 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, lag der SLI-Kurs bei 2.014,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,36 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Punkte.

SLI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Partners Group (+ 2,20 Prozent auf 751,80 CHF), Lonza (+ 0,10 Prozent auf 588,40 CHF), Julius Bär (+ 0,08 Prozent auf 75,50 CHF), Richemont (+ 0,03 Prozent auf 191,05 CHF) und Galderma (+ 0,00 Prozent auf 171,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Givaudan (-2,94 Prozent auf 3.274,00 CHF), Lindt (-2,31 Prozent auf 8.880,00 CHF), Novartis (-2,00 Prozent auf 124,64 CHF), Sonova (-1,82 Prozent auf 236,80 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,77 Prozent auf 217,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3.718.956 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 316,756 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,19 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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