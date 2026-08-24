Verluste in Zürich: SLI sackt letztendlich ab

SLI-Entwicklung

27.08.26 17:57 Uhr

So performte der SLI schlussendlich.

Der SLI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 0,87 Prozent auf 2.309,26 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,575 Prozent auf 2.316,03 Punkte an der Kurstafel, nach 2.329,43 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.318,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2.300,33 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,096 Prozent nach unten. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Stand von 2.291,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wurde der SLI mit 2.164,87 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, lag der SLI-Kurs bei 2.014,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,36 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Punkte.

SLI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Partners Group (+ 2,20 Prozent auf 751,80 CHF), Lonza (+ 0,10 Prozent auf 588,40 CHF), Julius Bär (+ 0,08 Prozent auf 75,50 CHF), Richemont (+ 0,03 Prozent auf 191,05 CHF) und Galderma (+ 0,00 Prozent auf 171,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Givaudan (-2,94 Prozent auf 3.274,00 CHF), Lindt (-2,31 Prozent auf 8.880,00 CHF), Novartis (-2,00 Prozent auf 124,64 CHF), Sonova (-1,82 Prozent auf 236,80 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,77 Prozent auf 217,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3.718.956 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 316,756 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,19 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net