Verluste in Zürich: SLI sackt zum Handelsstart ab

SLI im Fokus

11.11.26 09:27 Uhr

Der SLI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwochmorgen in die Verlustzone.

Am Mittwoch geht es im SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,02 Prozent auf 2.409,35 Punkte abwärts. In den Handel ging der SLI 0,277 Prozent leichter bei 2.403,17 Punkten, nach 2.409,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2.416,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.408,75 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 2.219,11 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 2.337,69 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 11.11.2025, mit 2.069,72 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,01 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.433,53 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,44 Prozent auf 70,66 CHF), VAT (+ 2,43 Prozent auf 548,00 CHF), Logitech (+ 2,24 Prozent auf 81,98 CHF), Julius Bär (+ 0,92 Prozent auf 72,18 CHF) und Amrize (+ 0,81 Prozent auf 34,73 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Alcon (-9,08 Prozent auf 56,26 CHF), Swiss Life (-2,67 Prozent auf 964,20 CHF), Helvetia Baloise (-0,71 Prozent auf 225,00 CHF), Lindt (-0,46 Prozent auf 8.605,00 CHF) und Geberit (-0,44 Prozent auf 593,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 166.209 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 345,819 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,96 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net