DAX 26.531 +0,7%ESt50 6.370 +0,7%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,67 +0,3%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.072 +0,1%Euro 1,1138 -0,3%Öl 92,6 +1,2%Gold 4.050 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
SLI im Fokus

Verluste in Zürich: SLI sackt zum Handelsstart ab

Verluste in Zürich: SLI sackt zum Handelsstart ab

Der SLI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwochmorgen in die Verlustzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.58 EUR 1.36 EUR 1.81 %
Charts | News | Analysen
Alcon AG
61.98 EUR -5.08 EUR -7.58 %
Charts | News | Analysen
Amrize
37.18 EUR -0.47 EUR -1.25 %
Charts | News | Analysen
Geberit AG (N)
647.60 EUR 6.60 EUR 1.03 %
Charts | News | Analysen
Helvetia Baloise Holding AG
245.00 EUR 1.20 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen
Julius Bär
77.34 EUR 1.16 EUR 1.52 %
Charts | News | Analysen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,405.00 EUR -105.00 EUR -1.10 %
Charts | News | Analysen
Logitech S.A.
87.60 EUR 0.30 EUR 0.34 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
731.60 EUR -10.40 EUR -1.40 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
435.00 EUR -1.70 EUR -0.39 %
Charts | News | Analysen
Swiss Life AG (N)
1,073.00 EUR -4.00 EUR -0.37 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
164.85 EUR 0.20 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen
UBS
43.88 EUR -0.13 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
VAT
583.80 EUR 11.00 EUR 1.92 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SLI
2,406.13 CHF -3.71 CHF -0.15 %
News | Analysen

Am Mittwoch geht es im SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,02 Prozent auf 2.409,35 Punkte abwärts. In den Handel ging der SLI 0,277 Prozent leichter bei 2.403,17 Punkten, nach 2.409,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2.416,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.408,75 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 2.219,11 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 2.337,69 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 11.11.2025, mit 2.069,72 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,01 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.433,53 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,44 Prozent auf 70,66 CHF), VAT (+ 2,43 Prozent auf 548,00 CHF), Logitech (+ 2,24 Prozent auf 81,98 CHF), Julius Bär (+ 0,92 Prozent auf 72,18 CHF) und Amrize (+ 0,81 Prozent auf 34,73 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Alcon (-9,08 Prozent auf 56,26 CHF), Swiss Life (-2,67 Prozent auf 964,20 CHF), Helvetia Baloise (-0,71 Prozent auf 225,00 CHF), Lindt (-0,46 Prozent auf 8.605,00 CHF) und Geberit (-0,44 Prozent auf 593,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 166.209 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 345,819 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,96 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Roche Aktie News

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.11.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Roche Neutral UBS AG
28.10.26 Roche Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.