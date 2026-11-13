Verluste in Zürich: SLI zeigt sich am Nachmittag leichter

SLI im Fokus

Der SLI zeigt sich heute im Minus.

Am Freitag geht es im SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,32 Prozent auf 2.421,85 Punkte abwärts. In den Handel ging der SLI 0,138 Prozent leichter bei 2.426,26 Punkten, nach 2.429,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 2.429,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.416,63 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,86 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 2.243,49 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 2.327,30 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 13.11.2025, mit 2.074,79 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,59 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.438,16 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sonova (+ 1,37 Prozent auf 281,80 CHF), Alcon (+ 0,93 Prozent auf 60,84 CHF), Swisscom (+ 0,84 Prozent auf 723,50 CHF), Swiss Life (+ 0,83 Prozent auf 993,00 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,79 Prozent auf 230,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Richemont (-3,97 Prozent auf 169,15 CHF), Sandoz (-2,37 Prozent auf 84,84 CHF), Sika (-1,24 Prozent auf 191,50 CHF), Galderma (-1,18 Prozent auf 192,10 CHF) und Roche (-1,01 Prozent auf 402,40 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.712.383 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 346,059 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net