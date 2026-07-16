Verluste in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone

SLI-Performance

17.07.26 09:27 Uhr

Der SLI bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,06 Prozent auf 2.289,44 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,028 Prozent fester bei 2.291,42 Punkten in den Handel, nach 2.290,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.288,18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.291,83 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,324 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, lag der SLI bei 2.214,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.167,65 Punkten gehandelt. Der SLI stand vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 1.983,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,44 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2.321,54 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 2,13 Prozent auf 9.845,00 CHF), Partners Group (+ 1,83 Prozent auf 689,60 CHF), Swisscom (+ 1,28 Prozent auf 633,00 CHF), Nestlé (+ 1,09 Prozent auf 85,42 CHF) und Geberit (+ 0,92 Prozent auf 528,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-3,79 Prozent auf 665,00 CHF), UBS (-1,68 Prozent auf 42,63 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,56 Prozent auf 77,04 CHF), Richemont (-1,19 Prozent auf 195,05 CHF) und Julius Bär (-1,15 Prozent auf 73,90 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 996.915 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 283,983 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net