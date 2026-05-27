Verluste in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Abgaben

Index-Bewegung

Der SLI kann seine Vortagesgewinne am Donnerstag nicht halten.

Um 09:11 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,63 Prozent auf 2.151,20 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,619 Prozent auf 2.151,47 Punkte an der Kurstafel, nach 2.164,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.153,35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.151,20 Zählern.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 0,663 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.099,64 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der SLI bei 2.215,00 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 28.05.2025, den Wert von 1.988,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,010 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.223,32 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Amrize (+ 1,01 Prozent auf 41,95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,43 Prozent auf 84,04 CHF), Swisscom (+ 0,15 Prozent auf 669,50 CHF), Partners Group (-0,07 Prozent auf 853,40 CHF) und UBS (-0,08 Prozent auf 37,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Novartis (-1,84 Prozent auf 117,38 CHF), Roche (-1,63 Prozent auf 325,50 CHF), Alcon (-1,21 Prozent auf 52,12 CHF), Richemont (-1,06 Prozent auf 164,00 CHF) und Sonova (-0,95 Prozent auf 208,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 141.874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 288,113 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,64 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net