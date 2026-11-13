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Index-Performance

Verluste in Zürich: SMI fällt am Freitagnachmittag

Verluste in Zürich: SMI fällt am Freitagnachmittag

Der SMI zeigt sich am Freitag leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.74 EUR -0.58 EUR -0.76 %
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Alcon AG
64.74 EUR -0.84 EUR -1.28 %
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Galderma
206.00 EUR -2.00 EUR -0.96 %
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Geberit AG (N)
642.60 EUR -0.20 EUR -0.03 %
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Nestlé SA (Nestle)
93.96 EUR 0.41 EUR 0.44 %
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Partners Group AG
715.00 EUR -6.00 EUR -0.83 %
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Richemont
183.30 EUR -8.00 EUR -4.18 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
434.75 EUR -6.50 EUR -1.47 %
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Sandoz
92.22 EUR -0.96 EUR -1.03 %
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Sika AG
206.10 EUR -5.50 EUR -2.60 %
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Swiss Life AG (N)
1,062.00 EUR -5.00 EUR -0.47 %
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Swiss Re AG
164.55 EUR 3.00 EUR 1.86 %
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UBS
43.78 EUR -0.22 EUR -0.50 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
699.00 EUR -6.00 EUR -0.85 %
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Indizes
SMI
15,089.48 CHF -59.95 CHF -0.40 %
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Am Freitag sinkt der SMI um 15:40 Uhr via SIX um 0,49 Prozent auf 15.075,31 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,730 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,274 Prozent tiefer bei 15.107,95 Punkten in den Freitagshandel, nach 15.149,43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 15.037,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15.130,68 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 1,96 Prozent zu. Der SMI lag vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 13.927,52 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Stand von 14.475,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12.740,91 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13,80 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15.200,17 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12.053,51 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 0,93 Prozent auf 60,84 CHF), Swiss Life (+ 0,83 Prozent auf 993,00 CHF), Nestlé (+ 0,65 Prozent auf 87,13 CHF), Geberit (+ 0,50 Prozent auf 599,60 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,46 Prozent auf 653,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Richemont (-3,97 Prozent auf 169,15 CHF), Sandoz (-2,37 Prozent auf 84,84 CHF), Sika (-1,24 Prozent auf 191,50 CHF), Galderma (-1,18 Prozent auf 192,10 CHF) und Roche (-1,01 Prozent auf 402,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1.712.383 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 346,059 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,81 zu Buche schlagen. Mit 6,99 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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10.11.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK

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