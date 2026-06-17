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SMI-Kursverlauf

Verluste in Zürich: SMI fällt mittags

18.06.26 12:25 Uhr
Verluste in Zürich: SMI fällt mittags | finanzen.net

Anleger in Zürich treten derzeit den Rückzug an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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626,00 CHF -2,00 CHF -0,32%
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Indizes
SMI
13.753,4 PKT -61,8 PKT -0,45%
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Um 12:07 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,26 Prozent auf 13.778,70 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,620 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,133 Prozent stärker bei 13.833,55 Punkten, nach 13.815,24 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13.752,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 13.836,55 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 0,451 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, lag der SMI bei 13.240,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, erreichte der SMI einen Wert von 12.765,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, wies der SMI einen Stand von 11.959,47 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,01 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,97 Prozent auf 87,06 CHF), UBS (+ 1,65 Prozent auf 40,66 CHF), Richemont (+ 0,36 Prozent auf 182,55 CHF), Logitech (+ 0,35 Prozent auf 86,12 CHF) und Swisscom (-0,16 Prozent auf 627,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Amrize (-2,19 Prozent auf 43,86 CHF), Kühne + Nagel International (-1,84 Prozent auf 181,65 CHF), Holcim (-1,34 Prozent auf 76,48 CHF), Partners Group (-1,32 Prozent auf 704,40 CHF) und Alcon (-1,29 Prozent auf 51,86 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.950.621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 280,135 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OutperformBernstein Research
06.03.2026Roche BuyUBS AG
10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
09.03.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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09.03.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
16.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
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27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

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