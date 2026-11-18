Index-Performance im Fokus

Der SMI bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,23 Prozent tiefer bei 14.942,34 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,744 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 14.963,24 Punkte an der Kurstafel, nach 14.976,04 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 15.008,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14.923,80 Einheiten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,48 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, betrug der SMI-Kurs 14.391,31 Punkte. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 14.320,90 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 12.481,95 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,80 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15.272,42 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 2,50 Prozent auf 84,32 CHF), Alcon (+ 1,33 Prozent auf 62,62 CHF), Lonza (+ 0,90 Prozent auf 669,00 CHF), Richemont (+ 0,55 Prozent auf 173,90 CHF) und Galderma (+ 0,51 Prozent auf 188,10 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Zurich Insurance (-0,89 Prozent auf 646,20 CHF), Swiss Re (-0,73 Prozent auf 150,55 CHF), UBS (-0,69 Prozent auf 38,79 CHF), Nestlé (-0,58 Prozent auf 86,23 CHF) und Novartis (-0,50 Prozent auf 132,62 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.565.839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 352,660 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net