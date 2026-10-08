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SMI-Kursverlauf

Verluste in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Minus

Verluste in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Minus

Der SMI fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84.76 EUR -1.36 EUR -1.58 %
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Alcon AG
55.62 EUR -0.48 EUR -0.86 %
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Logitech S.A.
90.52 EUR 0.12 EUR 0.13 %
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Lonza AG (N)
603.80 EUR -11.80 EUR -1.92 %
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Nestlé SA (Nestle)
81.45 EUR 0.32 EUR 0.39 %
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Partners Group AG
628.60 EUR -12.60 EUR -1.97 %
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Richemont
180.10 EUR -5.15 EUR -2.78 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
379.00 EUR -3.90 EUR -1.02 %
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Sika AG
185.85 EUR -0.25 EUR -0.13 %
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Swiss Life AG (N)
951.00 EUR -0.60 EUR -0.06 %
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Swiss Re AG
152.70 EUR -2.10 EUR -1.36 %
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UBS
42.25 EUR 0.05 EUR 0.12 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
614.60 EUR -0.60 EUR -0.10 %
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Indizes
SMI
13,637.00 CHF -171.42 CHF -1.24 %
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Am Donnerstag fällt der SMI um 09:10 Uhr via SIX um 1,04 Prozent auf 13.664,95 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,578 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,644 Prozent auf 13.719,56 Punkte an der Kurstafel, nach 13.808,42 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13.664,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13.720,56 Einheiten.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 0,182 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der SMI einen Wert von 14.057,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14.174,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der SMI bei 12.648,11 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,15 Prozent aufwärts. Bei 14.669,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 0,17 Prozent auf 144,00 CHF), Zurich Insurance (-0,31 Prozent auf 571,20 CHF), Logitech (-0,49 Prozent auf 84,62 CHF), Nestlé (-0,60 Prozent auf 75,11 CHF) und Swiss Life (-0,60 Prozent auf 887,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Richemont (-1,83 Prozent auf 169,45 CHF), Sika (-1,67 Prozent auf 170,85 CHF), Roche (-1,64 Prozent auf 354,10 CHF), Alcon (-1,48 Prozent auf 51,92 CHF) und Lonza (-1,39 Prozent auf 569,20 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 129.324 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.

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