SMI-Kursentwicklung

Der SMI notiert am Freitagmittag im Minus.

Um 12:08 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0,57 Prozent auf 14.637,91 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,710 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,185 Prozent auf 14.694,55 Punkte an der Kurstafel, nach 14.721,84 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14.583,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.721,06 Punkten lag.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der SMI bereits um 3,49 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14.478,37 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14.368,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12.543,06 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15.272,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 85,73 CHF), Givaudan (+ 0,69 Prozent auf 4.082,00 CHF), Swiss Re (+ 0,61 Prozent auf 148,80 CHF), Novartis (+ 0,31 Prozent auf 127,64 CHF) und Geberit (+ 0,28 Prozent auf 579,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-3,84 Prozent auf 65,60 CHF), UBS (-2,84 Prozent auf 37,32 CHF), Richemont (-2,12 Prozent auf 173,40 CHF), Partners Group (-1,48 Prozent auf 627,40 CHF) und Sika (-1,08 Prozent auf 184,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2.847.884 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 346,825 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,27 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net