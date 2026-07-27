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SMI im Fokus

Verluste in Zürich: SMI verliert nachmittags

Verluste in Zürich: SMI verliert nachmittags

Der SMI gibt heute nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.16 EUR -0.58 EUR -0.68 %
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Geberit AG (N)
607.80 EUR 16.60 EUR 2.81 %
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Givaudan AG
3,406.00 EUR 52.00 EUR 1.55 %
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Holcim AG
73.74 EUR -0.06 EUR -0.08 %
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Logitech S.A.
85.76 EUR 0.96 EUR 1.13 %
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Lonza AG (N)
618.20 EUR 6.80 EUR 1.11 %
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Partners Group AG
765.80 EUR 10.60 EUR 1.40 %
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Richemont
195.00 EUR -3.85 EUR -1.94 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
395.85 EUR 14.80 EUR 3.88 %
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Sika AG
194.65 EUR -3.50 EUR -1.77 %
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Swiss Re AG
147.30 EUR -1.95 EUR -1.31 %
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UBS
45.86 EUR -0.15 EUR -0.33 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
622.40 EUR -9.60 EUR -1.52 %
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Indizes
SMI
14,313.11 CHF -73.47 CHF -0.51 %
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Um 15:40 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,40 Prozent auf 14.328,64 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,665 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,063 Prozent stärker bei 14.395,68 Punkten, nach 14.386,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Donnerstag bei 14.410,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14.311,95 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,173 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 14.254,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der SMI einen Stand von 13.399,29 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.276,26 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,16 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 0,57 Prozent auf 369,50 CHF), Givaudan (+ 0,53 Prozent auf 3.210,00 CHF), Geberit (+ 0,35 Prozent auf 568,20 CHF), Lonza (+ 0,35 Prozent auf 581,20 CHF) und Holcim (+ 0,14 Prozent auf 69,50 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Logitech (-4,16 Prozent auf 76,96 CHF), Swiss Re (-2,10 Prozent auf 137,20 CHF), Sika (-1,89 Prozent auf 181,65 CHF), Richemont (-1,83 Prozent auf 182,05 CHF) und Zurich Insurance (-0,82 Prozent auf 582,00 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 891.840 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 307,560 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,47 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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