Verluste in Zürich: SMI verliert zum Ende des Montagshandels

SMI-Performance

19.10.26 17:57 Uhr

Letztendlich hielten sich die Anleger in Zürich zurück.

Letztendlich ging der SMI nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 14.368,78 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,658 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,442 Prozent tiefer bei 14.327,73 Punkten, nach 14.391,31 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14.295,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14.368,78 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SMI mit 13.786,72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der SMI bei 14.343,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 12.644,49 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,47 Prozent zu. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,46 Prozent auf 88,40 CHF), Lonza (+ 1,52 Prozent auf 613,20 CHF), Givaudan (+ 1,33 Prozent auf 3.967,00 CHF), Holcim (+ 0,81 Prozent auf 64,72 CHF) und Partners Group (+ 0,76 Prozent auf 612,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil UBS (-1,39 Prozent auf 39,08 CHF), Galderma (-1,33 Prozent auf 173,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,29 Prozent auf 74,70 CHF), Sandoz (-0,78 Prozent auf 76,58 CHF) und Richemont (-0,45 Prozent auf 175,30 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3.412.708 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 326,266 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,74 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net