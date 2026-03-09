DAX22.581 -1,6%Est505.562 -1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -2,2%Nas21.584 -1,6%Bitcoin59.793 -3,1%Euro1,1536 -0,2%Öl108,3 +4,9%Gold4.397 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 DEUTZ 630500 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich deutlich schwächer -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Microsoft, Kontron, Beyond Meat, Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Porsche-Aktie dreht ins Plus: VW-Mehrheitseigentümer mit etwas weniger Gewinn Porsche-Aktie dreht ins Plus: VW-Mehrheitseigentümer mit etwas weniger Gewinn
NVIDIA, Alphabet oder Broadcom: Welche KI-Aktie jetzt das meiste Potenzial bietet NVIDIA, Alphabet oder Broadcom: Welche KI-Aktie jetzt das meiste Potenzial bietet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stabilität und Renditechancen dank Rohstoffen? Mit diesem ETF von Amundi kannst du in einen Korb aus verschiedenen Rohstoffen investieren.
Wer­bung
Index-Performance im Blick

Verluste in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

26.03.26 17:57 Uhr
Verluste in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels in Rot | finanzen.net

So bewegte sich der SMI am vierten Tag der Woche schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
64,64 CHF -2,40 CHF -3,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
59,88 CHF 0,36 CHF 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
537,60 CHF -7,00 CHF -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
176,00 CHF 2,10 CHF 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
74,62 CHF 0,42 CHF 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
494,20 CHF 8,60 CHF 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
831,40 CHF 1,00 CHF 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
312,80 CHF 0,80 CHF 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
129,95 CHF -3,45 CHF -2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
127,70 CHF -1,00 CHF -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
695,00 CHF -6,00 CHF -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
29,54 CHF -0,64 CHF -2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
12.642,0 PKT -76,4 PKT -0,60%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag fiel der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,60 Prozent auf 12.641,96 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,483 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,528 Prozent auf 12.651,17 Punkte an der Kurstafel, nach 12.718,36 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12.730,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12.586,15 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 4,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.913,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der SMI-Kurs bei 13.242,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.953,80 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,57 Prozent nach unten. Bei 14.063,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Lonza (+ 1,77 Prozent auf 494,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,21 Prozent auf 176,00 CHF), Alcon (+ 0,60 Prozent auf 59,88 CHF), Logitech (+ 0,57 Prozent auf 74,62 CHF) und Roche (+ 0,26 Prozent auf 312,80 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,58 Prozent auf 64,64 CHF), Sika (-2,59 Prozent auf 129,95 CHF), UBS (-2,12 Prozent auf 29,54 CHF), Geberit (-1,29 Prozent auf 537,60 CHF) und Swisscom (-0,86 Prozent auf 695,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4.200.155 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 271,115 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,29 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,89 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.03.2026Roche OutperformBernstein Research
06.03.2026Roche BuyUBS AG
10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.2026Roche HoldDeutsche Bank AG
09.03.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.03.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
16.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
29.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen