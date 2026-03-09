Verluste in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Index-Performance im Blick

So bewegte sich der SMI am vierten Tag der Woche schlussendlich.

Am Donnerstag fiel der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,60 Prozent auf 12.641,96 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,483 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,528 Prozent auf 12.651,17 Punkte an der Kurstafel, nach 12.718,36 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12.730,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12.586,15 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 4,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.913,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der SMI-Kurs bei 13.242,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12.953,80 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,57 Prozent nach unten. Bei 14.063,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Lonza (+ 1,77 Prozent auf 494,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,21 Prozent auf 176,00 CHF), Alcon (+ 0,60 Prozent auf 59,88 CHF), Logitech (+ 0,57 Prozent auf 74,62 CHF) und Roche (+ 0,26 Prozent auf 312,80 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,58 Prozent auf 64,64 CHF), Sika (-2,59 Prozent auf 129,95 CHF), UBS (-2,12 Prozent auf 29,54 CHF), Geberit (-1,29 Prozent auf 537,60 CHF) und Swisscom (-0,86 Prozent auf 695,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4.200.155 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 271,115 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,29 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,89 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net