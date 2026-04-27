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Verluste in Zürich: SPI fällt am Mittag zurück

28.04.26 12:25 Uhr
Verluste in Zürich: SPI fällt am Mittag zurück | finanzen.net

Der SPI sinkt am zweiten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
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SPI
18.496,3 PKT -78,8 PKT -0,42%
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Am Dienstag notiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0,43 Prozent leichter bei 18.495,32 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,356 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,720 Prozent leichter bei 18.441,28 Punkten, nach 18.575,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18.400,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.510,19 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 17.552,21 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 18.035,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, lag der SPI bei 16.330,44 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,39 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 19.309,93 Punkte. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell SIG Group (+ 9,64 Prozent auf 12,06 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,76 Prozent auf 1,10 CHF), VZ (+ 2,88 Prozent auf 150,00 CHF), Phoenix Mecano (+ 2,38 Prozent auf 430,00 CHF) und Berner Kantonalbank (BEKB) (+ 1,98 Prozent auf 412,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-6,25 Prozent auf 0,60 CHF), Avolta (ex Dufry) (-4,93 Prozent auf 43,58 CHF), Private Equity (-4,78 Prozent auf 59,80 CHF), VP Bank (-4,21 Prozent auf 86,50 CHF) und Bucher Industries (-3,95 Prozent auf 316,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. 1.952.502 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 286,226 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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