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Index-Bewegung

Verluste in Zürich: SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Verluste in Zürich: SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der SPI verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
0.58 EUR 0.04 EUR 7.48 %
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BELIMO Holding AG
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EvoNext Holdings AG
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Georg Fischer AG
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135.50 EUR 4.22 EUR 3.21 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
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Schindler AG NA
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VAT
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Xlife Sciences AG
19.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
SPI
20,028.56 CHF -4.55 CHF -0.02 %
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Am Dienstag sinkt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 20.000,51 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,497 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,142 Prozent auf 20.004,65 Punkte an der Kurstafel, nach 20.033,11 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 20.000,51 Punkte, das Tageshoch hingegen 20.017,17 Zähler.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19.475,48 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 21.04.2026, einen Stand von 18.595,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, lag der SPI-Kurs bei 16.701,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,64 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20.370,23 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 10,87 Prozent auf 6,12 CHF), BELIMO (+ 4,34 Prozent auf 817,00 CHF), Georg Fischer (+ 2,88 Prozent auf 51,85 CHF), VAT (+ 2,40 Prozent auf 682,60 CHF) und INFICON (+ 2,28 Prozent auf 161,80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Highlight Event and Entertainment (-7,50 Prozent auf 5,55 CHF), Schindler (-6,15 Prozent auf 244,00 CHF), Schindler (-5,79 Prozent auf 254,00 CHF), Xlife Sciences (-5,00 Prozent auf 17,10 CHF) und ASMALLWORLD (-4,00 Prozent auf 0,60 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 217.831 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 292,099 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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07.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG