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Kursverlauf

Verluste in Zürich: SPI letztendlich in der Verlustzone

Verluste in Zürich: SPI letztendlich in der Verlustzone

Heute agierten die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
30.65 EUR -0.95 EUR -3.01 %
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Banque Cantonale du Jura SA
80.00 EUR -1.00 EUR -1.23 %
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Basilea Pharmaceutica AG
68.30 EUR 5.40 EUR 8.59 %
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
7.30 EUR 0.20 EUR 2.82 %
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Curatis AG
21.20 EUR 0.20 EUR 0.95 %
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DocMorris AG (ex Zur Rose)
11.24 EUR 0.67 EUR 6.34 %
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EvoNext Holdings AG
2.54 EUR -0.08 EUR -3.05 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.45 EUR 0.40 EUR 7.92 %
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Logitech S.A.
81.46 EUR -3.34 EUR -3.94 %
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MindMaze Therapeutics
0.21 EUR -0.01 EUR -4.63 %
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Montana Aerospace
25.20 EUR -2.20 EUR -8.03 %
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Orior AG
15.20 EUR -0.20 EUR -1.30 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
400.60 EUR 13.40 EUR 3.46 %
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UBS
45.74 EUR -0.27 EUR -0.59 %
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Indizes
SPI
20,199.27 CHF -23.76 CHF -0.12 %
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Schlussendlich ging der SPI den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 20.199,27 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,503 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20.251,91 Zählern und damit 0,143 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20.223,03 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 20.255,98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20.092,39 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 0,331 Prozent zurück. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 20.033,11 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Stand von 18.950,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bewegte sich der SPI bei 17.035,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 10,73 Prozent zu. Bei 20.636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,40 Prozent auf 6,98 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 5,30 Prozent auf 79,50 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 4,96 Prozent auf 65,60 CHF), Orior (+ 3,85 Prozent auf 15,66 CHF) und DocMorris (+ 3,20 Prozent auf 10,32 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-14,53 Prozent auf 5,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-8,97 Prozent auf 0,19 CHF), Montana Aerospace (-5,95 Prozent auf 24,50 CHF), Logitech (-4,83 Prozent auf 76,42 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,67 Prozent auf 27,55 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.119.505 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 312,588 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11:51 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
11:21 DocMorris Neutral UBS AG
09:41 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 DocMorris Neutral UBS AG
19.08.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.

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