Verluste in Zürich: SPI mittags leichter

Index-Performance

20.10.26 12:25 Uhr

In Zürich stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Dienstag verbucht der SPI um 12:09 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,18 Prozent auf 20.235,23 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,543 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,030 Prozent auf 20.277,26 Punkte an der Kurstafel, nach 20.271,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20.208,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20.277,26 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der SPI 19.514,97 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20.033,11 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 17.369,28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,93 Prozent aufwärts. Bei 20.636,94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 10,67 Prozent auf 4,98 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,40 Prozent auf 17,76 CHF), BVZ (+ 4,05 Prozent auf 1.540,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,26 Prozent auf 8,23 CHF) und DKSH (+ 3,19 Prozent auf 74,30 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Feintool International (-7,20 Prozent auf 10,95 CHF), Adval Tech (-5,75 Prozent auf 42,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-5,65 Prozent auf 70,48 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF) und ams-OSRAM (-5,27 Prozent auf 17,81 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2.252.710 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 330,020 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 8,20 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bellevue-Aktie an.

Redaktion finanzen.net