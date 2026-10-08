Verluste in Zürich: SPI verbucht am Mittag Verluste

Kursentwicklung

08.10.26 12:25 Uhr

Der SPI erleidet am vierten Tag der Woche Verluste.

Der SPI verliert im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,89 Prozent auf 19.381,05 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,433 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,724 Prozent tiefer bei 19.413,96 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19.555,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Donnerstag bei 19.348,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19.421,52 Punkten erreichte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche fiel der SPI bereits um 0,342 Prozent zurück. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 19.848,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der SPI mit 19.931,89 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der SPI noch bei 17.419,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,24 Prozent. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20.636,94 Punkten. 16.847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 6,14 Prozent auf 0,02 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,81 Prozent auf 0,14 CHF), Emmi (+ 3,10 Prozent auf 866,00 CHF), Lindt (+ 2,51 Prozent auf 81.700,00 CHF) und Lindt (+ 2,17 Prozent auf 7.770,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Züblin (Zueblin Immobilien (-6,87 Prozent auf 48,80 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6,04 Prozent auf 7,00 CHF), ams-OSRAM (-5,66 Prozent auf 22,68 CHF), SHL Telemedicine (-4,76 Prozent auf 1,00 CHF) und Autoneum (-3,85 Prozent auf 119,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Im SPI ist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 918.443 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,374 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net