Index-Performance

Der SPI bewegt sich derzeit im Minus.

Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,53 Prozent leichter bei 20.826,08 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,651 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,097 Prozent fester bei 20.956,96 Punkten, nach 20.936,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 20.971,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20.779,61 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 2,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bewegte sich der SPI bei 20.271,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der SPI bei 20.223,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17.218,49 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,16 Prozent. 21.440,74 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Punkte.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell SHL Telemedicine (+ 8,42 Prozent auf 1,03 CHF), GAM (+ 7,05 Prozent auf 0,05 CHF), BELIMO (+ 4,68 Prozent auf 772,00 CHF), DocMorris (+ 4,06 Prozent auf 18,73 CHF) und Comet (+ 3,92 Prozent auf 313,20 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Xlife Sciences (-5,64 Prozent auf 7,70 CHF), Addex Therapeutics (-4,92 Prozent auf 0,02 CHF), Schindler (-3,32 Prozent auf 290,80 CHF), TX Group (-3,30 Prozent auf 169,80 CHF) und Lindt (-3,11 Prozent auf 84.200,00 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die GAM-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2.087.727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 353,283 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net