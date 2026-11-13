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SIX-Handel im Fokus

Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Der SPI sank zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.03 EUR 0.00 EUR -14.49 %
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ams-OSRAM AG
16.30 EUR -2.05 EUR -11.17 %
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ASMALLWORLD AG
1.20 EUR -0.10 EUR -7.69 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,323.00 EUR 17.00 EUR 1.30 %
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Bellevue AG
7.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Curatis AG
17.20 EUR 0.90 EUR 5.52 %
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Edisun Power Europe AG
74.00 EUR -1.50 EUR -1.99 %
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EvoNext Holdings AG
2.46 EUR -0.04 EUR -1.60 %
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Gurit Holding AG
53.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.30 EUR -0.05 EUR -0.93 %
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Infomaniak SA Act nom -B-
79.20 EUR -0.10 EUR -0.13 %
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Intershop
169.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
449.00 EUR 2.00 EUR 0.45 %
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Sonova AG
298.60 EUR -16.40 EUR -5.21 %
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Indizes
SPI
21,257.73 CHF -53.28 CHF -0.25 %
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Letztendlich notierte der SPI im SIX-Handel 0,25 Prozent tiefer bei 21.257,73 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,669 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,224 Prozent schwächer bei 21.263,34 Punkten, nach 21.311,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 21.210,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21.301,54 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2,16 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, den Stand von 19.725,15 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Stand von 20.413,39 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Wert von 17.545,05 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 16,53 Prozent aufwärts. Bei 21.370,09 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 49,07 Prozent auf 0,03 CHF), Infomaniak (+ 3,87 Prozent auf 77,90 CHF), Intershop (+ 3,04 Prozent auf 162,80 CHF), Sonova (+ 2,95 Prozent auf 286,20 CHF) und Edisun Power Europe (+ 2,55 Prozent auf 72,40 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ams-OSRAM (-9,06 Prozent auf 15,25 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,73 Prozent auf 4,30 CHF), ASMALLWORLD (-6,61 Prozent auf 1,13 CHF), Curatis (-4,76 Prozent auf 16,00 CHF) und Gurit (-4,17 Prozent auf 48,30 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Addex Therapeutics-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3.663.264 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 354,239 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.

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