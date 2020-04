Verlustrücktrag für Unternehmen geplant

BERLIN (Dow Jones)--Bund und Länder wollen Unternehmen in der Corona-Krise bei der Steuer nochmals entlasten. Das neue Hilfspaket werde auf eine Größenordnung von 4,5 Milliarden Euro beziffert, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Geplant sei eine pragmatische Neuregelung des sogenannten Verlustrücktrags. Das Vorgehen sei am Mittwoch im Finanzausschuss des Bundestages besprochen worden.

Die Unternehmen sollen den Angaben zufolge absehbare Verluste mit Vorauszahlungen aus dem vergangenen Jahr verrechnen dürfen. Dafür sei eine Obergrenze von 15 Prozent geplant. Je Person könnten so höchstens 1 Million Euro ausgeglichen werden - bei zusammen veranlagten Eheleuten 2 Millionen Euro. Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums bestätigte Dow Jones Newswires, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) habe bereits Anfang April erklärt, "dass er eine unbürokratische Verrechnung von Verlusten ermöglichen will und an einer entsprechenden Regelung arbeitet".

Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Lothar Binding, sagte der FAZ, seine Fraktion unterstütze "die pauschale Vorgehensweise". Unionsfraktionsvize Andreas Jung betonte, Unternehmen in der Krise brauchten jetzt Unterstützung, nicht irgendwann. "Deshalb muss kurzfristig ein Liquiditätspaket kommen mit drei Säulen: Rücktragen, verrechnen, erstatten."

