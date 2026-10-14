Aktien von Intel, AMD und Co. im Minus: Starke ASML-Zahlen stoppen Chip-Talfahrt nicht

Verlustserie bei Chipwerten

14.10.26 14:13 Uhr

Trotz der angehobenen ASML-Prognose rutschen die Aktien von Intel, AMD, Marvell und Co. ab. Darum sind die starken Ausrüsterzahlen keine Stütze.

• Experten warnen vor möglichen Herausforderungen bei Kapitalkosten und Ausgaben, wobei die Nachfrage der Hyperscaler entscheidend bleibt, während die Aktie von ASML in einer schwachen Marktphase steckt.

• Die Branche leidet unter Engpässen bei Kapital und KI-Nutzung, während die Nachfrage nach 2027 und 2028 die Kapazitäten übersteigt, was die Lieferkette beeinträchtigt.

• Trotz starker ASML-Zahlen und angehobener Prognosen geben US-Chipwerte im vorbörslichen Handel nach, belastet durch Ölpreise, KI-Finanzierungssorgen und chinesische Speicherhersteller.

US-Chipwerte trotz starker ASML-Zahlen unter Druck

Starke Ausrüsterzahlen reichen der Branche nicht als Stütze

Kapital und KI-Nutzung rücken als Engpass in den Mittelpunkt

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Die Chipwerte geben trotz starker Zahlen und der angehobenen Prognose von ASML im vorbörslichen NASDAQ-Handel nach. So verliert Micron zeitweise 1,17 Prozent auf 942,05 US-Dollar, während AMD 1,33 Prozent auf 597,50 US-Dollar fällt. Intel-Papiere geben wiederum 1,59 Prozent auf 101,18 US-Dollar ab, während Marvell 1,2 Prozent auf 265,50 US-Dollar verliert.

Chipwerte unter Druck

Bereits am Dienstag standen die Halbleiterwerte teils deutlich unter Druck. Als Belastung nennen Branchenkenner hohe Ölpreise, KI-Finanzierungssorgen und Fortschritte des chinesischen Speicherherstellers CXMT. Marktstratege Phillip Wool von Rayliant hält die Reaktion auf CXMT laut invezz für überzogen, da der Konzern noch keine Großserie nachgewiesen habe und HBM nicht betroffen sei.

Der iShares Semiconductor ETF ist sechs Handelstage in Folge gefallen und steuert auf den siebten Verlusttag zu. Barron's zufolge wäre das die längste Serie seit einer siebentägigen Talfahrt im Mai 2025.

ASML liefert, die Branche zögert

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ASML eröffnete die Berichtssaison mit einem Rekordumsatz von 11,7 Milliarden Euro und einem Nettogewinn von 5,0 Milliarden Euro im dritten Quartal. Die Bruttomarge stieg auf 57,5 Prozent nach 54,0 Prozent im Vorquartal. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern nun 44 bis 45 Milliarden Euro Umsatz an, zuvor waren es 43 bis 45 Milliarden Euro.

Konzernchef Christophe Fouquet sagte, das für 2027 und 2028 geplante Angebot werde die Nachfrage nicht vollständig decken. Einige Kunden zeigten Interesse an Bestellungen für 2029 und sogar 2030. Die Analysten von Jefferies sehen das Quartal laut dpa-AFX weitgehend im Rahmen der Erwartungen, die Kapazitätserweiterung sei positiv, aber erwartet gewesen. JPMorgan bewertete Zahlen und Ausblick dagegen als besser als erwartet.

Was das für Chip-Aktien bedeutet

ASML steht nach Einschätzung von Barron's in der Lieferkette am falschen Ende, um Chipherstellern einen deutlichen Schub zu geben. Entscheidend sei die Nachfrage der Hyperscaler. Zudem könne ASML laut Barron's bei starker Nachfrage höhere Preise durchsetzen, was Kunden wie Taiwan Semiconductor Manufacturing und Intel belasten würde. Intel nutzt High-NA-EUV von ASML laut einer gemeinsamen Mitteilung bereits in der Serienfertigung auf Intel 18A.

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Intel-Chef Lip-Bu Tan nannte bei einer Konferenz in Singapur Kapital und Kapitalkosten als mögliche Herausforderung und erwartet in den nächsten zwei bis drei Jahren keine deutliche Abschwächung. Broadcom-Chef Hock Tan warnte, die Ausgaben könnten nachlassen, falls die Nutzung neuer KI-Modelle hinter den Erwartungen zurückbleibe.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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