Verluststrähne gestoppt

Nach sieben verlustreichen Tagen in Folge und einem neuen 52-Wochen-Tief gelingt der Palantir-Aktie der Turnaround - doch der technische Schaden sitzt tief.

Die Palantir-Aktie beendet am Freitag (26.06.2026) eine sieben Handelstage andauernde Verlustserie, nachdem der Titel am Donnerstag mit 107,27 USD (NASDAQ) ein neues 52-Wochen-Tief markiert hatte.

Cathie Woods ARK Invest hat den Kursrückgang genutzt und 30.528 Aktien über drei ETFs nachgekauft.

Wall-Street-Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von 189,87 USD und damit rund 77 Prozent Aufwärtspotenzial - doch die Charttechnik sendet deutliche Warnsignale.

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Die Palantir-Aktie atmet auf: Das Papier steigt am Freitag zeitweise um rund 3,45 Prozent auf 110,97 US-Dollar, nachdem es am gestrigen Donnerstag bei 106,37 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Tief erreicht und damit sieben Handelstage in Folge im Minus geschlossen hatte.

Der vorbörsliche Anstieg reichte, um die bisher längste Verlustserie des Jahres zu beenden. Für Anleger ist das ein schwacher Trost: Das Papier steht im laufenden Jahr rund 38 Prozent im Minus und hat seit seinem Rekordhoch von 207,52 US-Dollar im November 2025 nahezu die Hälfte seines Wertes eingebüßt.

Cathie Wood greift bei 52-Wochen-Tief zu

Während viele Investoren die Verluste aussaßen, schlug ARK Invest zu. Wie Barron's berichtet, erwarb Cathie Woods Fondsfamilie am Donnerstag insgesamt 30.528 Palantir-Aktien, aufgeteilt auf den ARK Innovation ETF (ARKK), den ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) und den ARK Blockchain Fintech Innovation ETF (ARKF). Der Anteil der Palantir-Aktie beläuft sich in den jeweiligen Fonds auf 2,4, 2,3 und 3,7 Prozent. Für Wood, die als ausgewiesene KI-Enthusiastin gilt, ist der Kursrückgang offenbar kein Alarmzeichen, sondern eine Einstiegsgelegenheit.

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Brutalster Monatseinbruch seit Februar 2021

Wie Barron's unter Berufung auf Dow Jones Market Data berichtet, steuert die Palantir-Aktie auf ihren schlimmsten Monatseinbruch seit dem Februar 2021 zu, als das Papier 32 Prozent nachgab. Seit Monatsbeginn hat die Aktie bereits rund 31 Prozent verloren, auf Wochensicht beträgt das Minus 20 Prozent. Im Vergleich dazu legten der S&P 500 in diesem Jahr um 7,5 Prozent und der technologielastige NASDAQ Composite um 9,0 Prozent zu. Für Palantir-Investoren war 2026 nach drei aufeinanderfolgenden Jahren massiver Kursgewinne ein schmerzhafter Stimmungsumschwung. Als zentralen Belastungsfaktor benennt Barron's die verbreitete Marktsorge, dass sich künstliche Intelligenz zu einem strukturellen Wettbewerber für Softwareunternehmen entwickeln könnte.

Charttechnik sendet deutliche Warnsignale

Das technische Bild zeigt erheblichen Reparaturbedarf. Wie Barron's berichtet, durchbrach die Palantir-Aktie Anfang der Woche die Unterstützungsmarke bei 127 US-Dollar, die seit Februar gehalten hatte. Am Donnerstag fiel das Papier zudem unter 128 US-Dollar, ein Niveau, das auf dem Wochenchart zwölf Monate Bestand hatte. Beide Brüche gelten als belastende charttechnische Signale. Hinzu kommt: Der 50-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei rund 137 US-Dollar, der 200-Tage-Durchschnitt bei etwa 159 US-Dollar. Die Aktie notiert damit deutlich unterhalb beider gleitender Durchschnitte und 15 Prozent unter der 127-US-Dollar-Marke.

Analysten bleiben optimistisch - Kursziel weit über aktuellem Niveau

Trotz der anhaltenden Kursschwäche hält die Wall Street an ihrer konstruktiven Einschätzung fest. Laut Barron's unter Berufung auf FactSet-Daten empfehlen 17 von 33 befragten Häusern die Aktie mit Kaufen, drei mit "Overweight", elf mit Halten und zwei mit Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 189,87 US-Dollar, was gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag ein Aufwärtspotenzial von rund 77 Prozent bedeutet. Die Diskrepanz zwischen analytischem Optimismus und charttechnischer Realität ist groß. Beobachter werden aufmerksam verfolgen, ob die Aktie in den kommenden Wochen das gebrochene Unterstützungsniveau bei 127 US-Dollar zurückerobert oder ob sie weiter unter Druck gerät.

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Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net