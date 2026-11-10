Vermarktungsmöglichkeiten

Merck-Aktie: FDA erteilt grünes Licht für Krebsmedikament Pimjetmi

10.11.26 20:02 Uhr

Merck erweitert die Vermarktungsmöglichkeiten für einen Wirkstoff, der bereits in einem wichtigen Markt zugelassen ist. Die Entscheidung der US-Behörde rückt eine spezielle Therapieoption in den Fokus.

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Merck kann sein Medikament Pimjetmi (Pimicotinib) künftig auch in den USA vermarkten. Wie der Darmstädter Technologie- und Pharmakonzern mitteilte, hat die Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für das Medikament erteilt. Es war im Dezember bereits in China zugelassen worden. Werbung Therapie gegen tenosynovialen Riesenzelltumor Bei dem Medikament, das einmal täglich eingenommen wird, handelt es sich um eine systemische Therapie für erwachsene Patienten mit symptomatischem tenosynovialem Riesenzelltumor (TGCT), bei denen eine operative Entfernung des Tumors zu einer Verschlechterung der funktionellen Einschränkung oder zu schwerer Morbidität führen kann. DOW JONES

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Bildquellen: Merck KGaA