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Vermarktungsmöglichkeiten

Merck-Aktie klettert: FDA erteilt grünes Licht für Krebsmedikament Pimjetmi

Merck-Aktie klettert: FDA erteilt grünes Licht für Krebsmedikament Pimjetmi

Merck erweitert die Vermarktungsmöglichkeiten für einen Wirkstoff, der bereits in einem wichtigen Markt zugelassen ist. Die Entscheidung der US-Behörde rückt eine spezielle Therapieoption in den Fokus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
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Charts | News | Analysen

Merck kann sein Medikament Pimjetmi (Pimicotinib) künftig auch in den USA vermarkten. Wie der Darmstädter Technologie- und Pharmakonzern mitteilte, hat die Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für das Medikament erteilt. Es war im Dezember bereits in China zugelassen worden.

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Therapie gegen tenosynovialen Riesenzelltumor

Bei dem Medikament, das einmal täglich eingenommen wird, handelt es sich um eine systemische Therapie für erwachsene Patienten mit symptomatischem tenosynovialem Riesenzelltumor (TGCT), bei denen eine operative Entfernung des Tumors zu einer Verschlechterung der funktionellen Einschränkung oder zu schwerer Morbidität führen kann.

Die Merck-Aktie klettert via XETRA zeitweise 0,9 Prozent auf 150,70 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Merck KGaA

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Merck Analysen

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Merck Neutral UBS AG
28.10.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
19.10.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Merck Neutral UBS AG

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