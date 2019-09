Vermilion Energy zahlt seit 16 Jahren eine Dividende

Das kanadische Energieunternehmen Vermilion Energy Inc. (ISIN: CA9237251058, TSE: VET) schüttet eine monatliche Dividende in Höhe von 0,23 kanadischen Dollar (CAD) an seine Investoren aus. Ausgezahlt wird die Dividende am 15. Oktober 2019 (Record date: 30. September 2019). Seit dem Jahr 2003 schüttet das Unternehmen eine Dividende aus.

Vermilion Energy hat seinen Firmensitz in Calgary, Kanada. Das Unternehmen operiert als Erdgas- und Erdölproduzent in Nordamerika, Europa und Australien. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2019 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 428,05 Mio. CAD (Vorjahr: 394,50 Mio. CAD), wie am 29. Juli berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2019 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 15,82 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,33 Mrd. CAD (Stand: 16. September 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de