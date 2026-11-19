NÜRNBERG (dpa-AFX) - Nach einer Stellwerksstörung am Nürnberger Hauptbahnhof ist der Bahnverkehr wieder planmäßig gestartet. Nach Angaben der Deutschen Bahn soll es keine Verspätungen oder Ausfälle mehr geben. "Unsere Technik-Teams haben die Störung noch am Mittwochabend behoben", sagte eine Bahnsprecherin.

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Der Ausfall hatte den Bahnverkehr rund um Nürnberg am Mittwoch stundenlang lahmgelegt und den Nah- und Fernverkehr weiträumig zum Erliegen gebracht. Erst nach 20.00 Uhr konnte die Bahn Entwarnung geben.

Grund für den stundenlangen Stillstand war nach neuesten Angaben ein Ausfall der Kommunikationsanlage des Stellwerks Nürnberg Hauptbahnhof. Die genaue Ursache für den Ausfall werde derzeit ermittelt, hieß es weiter. Zunächst hatte die Bahn eine Stellwerksstörung als Grund für den Stillstand angegeben, dann zeitweise eine lokale Störung des Bahnfunksystems GSM-R.

Züge zwischen Berlin und München waren betroffen

Wegen der Störung waren keine Zugfahrten von und nach Nürnberg Hauptbahnhof möglich. Sicherheitshalber seien alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten worden, hieß es. Betroffen waren sämtliche Züge und S-Bahnen, auch der Fernverkehr. Wie viele Züge und wie viele Fahrgäste davon in Bayern und darüber hinaus betroffen waren, sei noch unklar, so die Sprecherin.

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Nürnberg ist einer der zentralen Bahn-Knotenpunkte in Bayern und liegt unter anderem auf der für den Fernverkehr wichtigen Achse Berlin - München.

Die Bahn bat nach Ende der Störung alle Fahrgäste, sich vor Reiseantritt im Internet unter bahn.de oder über den DB-Navigator zu informieren. "Die DB hat die Reisenden am Nürnberger Hauptbahnhof mit zusätzlichen Servicekräften unterstützt", sagte die Sprecherin. "Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten und bitten unsere Reisenden um Entschuldigung."

Lage verschärft wegen weiterer Streckensperrung

Zusätzlich verschärft wurde die Lage am Mittwochabend wegen einer weiteren Streckensperrung: Der Abschnitt zwischen Nürnberg und Ansbach war gesperrt, wie es bei der Bahn hieß. Hier wurde als Grund eine Reparatur an der Oberleitung genannt./ctt/mrk/jrk/DP/mis