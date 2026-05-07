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VERMISCHTES/ROUNDUP/Dachstuhlbrand in Krankenhaus: Mindestens 34 Verletzte

02.07.26 07:04 Uhr

LUDWIGSLUST (dpa-AFX) - Beim Brand des Dachstuhls eines Krankenhauses in Ludwigslust nahe Schwerin sind nach ersten Erkenntnissen mindestens 34 Menschen verletzt worden. Ein Mensch werde derzeit wiederbelebt, sagte ein Mitarbeiter der Polizei.

Patienten und Krankenhaus-Beschäftigte würden aus dem Gebäude evakuiert. Der Dachstuhl des Krankenhauses brennt den Angaben zufolge seit 4.28 Uhr. Die Lage vor Ort sei aktuell höchst dynamisch.

Am Morgen schlugen Flammen und Rauch aus dem Dach des fünfgeschossigen Hauses. Vor dem Haus der Wiese saßen Menschen, die in Rettungsdecken gewickelt waren. Klinik-Beschäftigte schoben Patienten aus dem Haus über das Krankenhausgelände. Einige Patienten konnten langsam selbst laufen, andere warteten in Rollstühlen und auf Bänken vor der Klinik auf das Ende des Einsatzes. Viele hatten Handtücher um ihre Schultern gelegt.

Wie viele Menschen aus dem Krankenhaus geholt werden müssen, war zunächst unklar. Auch zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Weitere Informationen soll es erst geben, wenn Pressesprecher der Polizei am Brandort sind.

Der Internetseite des Krankenhauses zufolge hat das Krankenhaus 160 Betten. Es ist das einzige Krankenhaus in der Stadt, und es stellt als Akutklinik unter anderem die Grund- und Regelversorgung in der Region sicher./boo/DP/zb