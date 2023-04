VERMISCHTES/ROUNDUP: Youtube entfernte 2022 mehr Videos in Deutschland

Aktien in diesem Artikel

BERLIN (dpa-AFX) - Googles Videoplattform Youtube hat im vergangenen Jahr mehr Inhalte in Deutschland entfernt. Nach 315 532 Videos im Jahr 2021 waren es 432 546 Beiträge, wie aus dem in der Nacht zum Donnerstag veröffentlichten Transparenzbericht von Youtube hervorgeht. Im Schlussquartal 2022 sprang die Zahl im Jahresvergleich von 48 326 auf 179 183 hoch.

Weltweit entfernte der Dienst im vierten Quartal vergangenen Jahres gut 5,66 Millionen Videos. Der Großteil davon - knapp 5,3 Millionen - wurde automatisch von Software erkannt. Mehr als ein Drittel wurde noch vor dem ersten Aufruf durch Nutzer entfernt. Bei den Gründen für die Entfernung von Videos stand mit 34 Prozent der Schutz von Kindern an erster Stelle, gefolgt von schädlichen oder gefährlichen Inhalten mit gut 17 Prozent.

Im gesamten vergangenen Jahr löschte Youtube weltweit fast 19,65 Millionen Videos nach gut 25,8 Millionen 2021./so/DP/mis

