VERMISCHTES/Scholz: Unsere Gedanken sind bei Opfern des Erbebens in Marokko

NEU DELHI (dpa-AFX) - Nach dem schweren Erdbeben in Marokko hat Bundeskanzler Olaf Scholz sein Mitgefühl ausgedrückt. "Das sind schlimme Nachrichten aus Marokko", erklärte der SPD-Politiker am Samstagmorgen auf der Plattform X (früher Twitter). "In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern des verheerenden Erdbebens. Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen dieser Naturkatastrophe." Scholz hält sich derzeit für den G20-Gipfel in der indischen Hauptstadt Neu Delhi auf. Bei dem Erdbeben in Marokko sind mindestens 296 Menschen ums Leben gekommen, wie das Innenministerium des nordwestafrikanischen Landes am frühen Samstagmorgen mitteilte./sku/DP/zb