KÖLN (dpa-AFX) - Eine stürmische und regnerische Nacht mit zahlreichen Einsätzen von Rettungskräften liegt hinter Teilen Deutschlands. In Baden-Württemberg erlitt ein Autofahrer leichte Verletzungen, sein Wagen wurde von einem Baum getroffen. Im Raum Köln meldete die Feuerwehr überflutete Straßen, umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer. Bis kurz vor Mitternacht am Dienstagabend seien dort rund 253 Einsatzkräfte und 55 Fahrzeuge im Einsatz gewesen.

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Teils schwere Sturmböen und ein breites Band aus starken Regenfällen waren seit dem Abend über Nordrhein-Westfalen hinweggezogen. Das führte auch bei der Polizei zu Einsätzen: Man sei seit Mittwoch rund 40 Mal wegen des Unwetters ausgerückt, teilte etwa ein Sprecher der Polizei Aachen mit. Verletzte habe es aber nicht gegeben.

Auto von Baum getroffen

Auch in Baden-Württemberg war es in der Nacht stürmisch. Größere Schäden blieben den Angaben nach zwar aus, mancherorts rückte die Polizei aber für zahlreiche Unwettereinsätze aus. Im Gebiet des Polizeipräsidiums Pforzheim waren die Kräfte mehr als 30 Mal wegen umgestürzter Bäume und Bauzäune im Einsatz, wie ein Polizeisprecher sagte. Auf der Bundesstraße 294 bei Birkenfeld im Enzkreis wurde ein Auto von einem Baum getroffen, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

In Stuttgart lief eine Straße im Westen der Stadt mit Wasser voll, sie wurde am Morgen zeitweise gesperrt. Insgesamt meldete das Präsidium acht witterungsbedingte Einsätze. Auch in Ludwigsburg oder Heilbronn stürzten den Angaben zufolge vereinzelt Bäume und Bauzäune um.

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Umgestürzte Bäume auch in Thüringen

In Teilen Thüringens war es in der Nacht und am Morgen ebenfalls sehr windig. Mehrere Leitstellen meldeten umgestürzte Bäume am Morgen.

Zwischen Erfurt und Nordhausen stürzte am frühen Morgen wegen des Winds ein Baum auf die Gleise, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Die Strecke war demnach mehrere Stunden lang blockiert. Gegen 8.00 Uhr waren die Gleise den Angaben nach wieder frei.

Wegen der Sturmankündigung bleiben die Erfurter Friedhöfe geschlossen, wie die Stadt mitteilte. Es bestehe die Gefahr, dass Äste abbrechen oder Baumkronen herabstürzen und Menschen zu Schaden kommen./gro/DP/mis