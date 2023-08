VERMISCHTES: Waldbrand in Westtürkei wütet weiter

ISTANBUL (dpa-AFX) - In der Westtürkei kämpfen Einsatzkräfte den zweiten Tag in Folge gegen einen Waldbrand. Starker Wind erschwere die Löscharbeiten im westtürkischen Canakkale, sagte Forstminister Ibrahim Yumakli am Mittwoch. Er zeigte sich vorsichtig positiv, man sei in einer besseren Lage als am Vortag. 1500 Hektar, davon 800 Hektar Wald, seien betroffen.

Bereits am Dienstag waren mehrere Dörfer evakuiert worden. Nach offiziellen Angaben mussten mehr als 1250 Menschen in Sicherheit gebracht waren.

Zur Brandbekämpfung sei auch ein Schiff an den Hafen von Canakkale verlegt worden, teilte die Küstenbehörde auf der Plattform X, ehemals Twitter, mit. In der Nacht war bereits der Schiffsverkehr in der Meerenge Dardanellen ausgesetzt worden, damit die Einsatzkräfte Wasser zum Löschen aus dem Meer entnehmen können. Acht Flugzeuge und 26 Helikopter seien im Einsatz, teilte Innenminister Ali Yerlikaya mit.

Die Türkei kämpft erneut mit einer Hitzewelle und Trockenheit. Waldbrände können sich in der trockenen Vegetation schneller ausbreiten./jam/DP/mis