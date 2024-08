Vermögen dennoch gesunken

NVIDIA-Chef Jensen Huang hat sich kürzlich von Aktien des Chipherstellers im Millionenwert getrennt und wurde dadurch nicht so stark von dem jüngsten Tech-Ausverkauf am Aktienmarkt getroffen.

• Großer Ausverkauf bei Tech-Aktien - auch NVIDIA betroffen

• NVIDIA-CEO hat sich bereits zuvor von NVIDIA-Aktien im Millionenwert getrennt

• Vermögen von Huang dennoch gesunken

Nachdem sich Tech-Aktien teils schon etwa ab Mitte Juli bis in den August hinein äußerst schwach präsentierten, kam es vergangenen Montag zu einem weltweiten Ausverkauf. Auch Anleger-Liebling NVIDIA erlitt in den letzten Wochen Verluste. Die Anteilsscheine des KI-Profiteurs verloren innerhalb von vier Wochen rund 22 Prozent an Wert.

NVIDIA-Chef Jensen Huang traf der große Ausverkauf jedoch nicht so stark, denn er hatte bereits zuvor Anteilsscheine im Millionenwert abgestoßen.

NVIDIA-Chef trennt sich von Aktien

Nachdem die NVIDIA-Aktie bereits 2023 kräftig von dem Hype um das Trendthema künstliche Intelligenz profitieren konnte und ihre starke Performance auch in den ersten Monaten des neuen Jahres fortgesetzt hatte, begannen Anleger teils ihre Gewinne mitzunehmen - darunter auch NVIDIA-CEO Jensen Huang.

Wie Barron's berichtete, gab der Unternehmenschef bekannt, dass er zwischen dem 13. und 21. Juni 720.000 NVIDIA-Aktien für insgesamt 94,6 Millionen US-Dollar verkauft hat, was einem Durchschnittspreis von 131,44 US-Dollar entspricht. Die Aktien wurden im Rahmen eines so genannten Regel 10b5-1-Handelsplans, der am 14. März verabschiedet wurde, verkauft.

Im Juli verkaufte Huang laut Fortune dann weitere NVIDIA-Aktien im Wert von etwa 323 Millionen US-Dollar und in der ersten Augustwoche noch einmal weitere Anteilsscheine im Wert von etwa 38 Millionen US-Dollar.

Vermögen von Huang dennoch geschrumpft

Trotz Huangs Verkäufen von NVIDIA-Aktien in regelmäßigen Blöcken zu je 120.000 Aktien bestehe der Großteil des Vermögens des NVIDIA-CEO nach wie vor aus Anteilen an dem Chipunternehmen. So besitze er trotz der Verkäufe immer noch etwa 3,5 Prozent des Unternehmens, berichtet Fortune.

Von den Verlusten der NVIDIA-Aktie in den vergangenen Wochen blieb Huang jedoch auch nicht komplett verschont. So sei der NVIDIA-Chef zum Zeitpunkt des Höhepunktes der NVIDIA-Aktie laut Bloomberg Billionaires Index auf ein Vermögen von 119 Milliarden US-Dollar gekommen. Inzwischen ist sein Vermögen auf 92,1 Milliarden US-Dollar gesunken, womit er in der Rangliste der reichsten Menschen der Welt auf Platz 15 liegt (Stand: 12. August 2024).

