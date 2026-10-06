Anleihen sind wieder interessant geworden – ein Warnsignal für Aktien?

Vermögensverwalter-Kolumne

06.10.26 09:21 Uhr

Höhere Zinsen sind kein automatisches Verkaufssignal für Aktien – sie verändern aber die relative Attraktivität der Anlageklassen und die Art der Aktien, die man halten sollte.

Stand Ende September 2026 gilt: Die Fed hat den Leitzins auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben, die zehnjährige US-Rendite liegt um die fünf Prozent, die EZB hat den Einlagensatz auf 2,50 Prozent erhöht, zehnjährige Bundesanleihen notieren um die 3,5 Prozent. Das Wachstum ist noch solide, aber die Inflation bleibt durch Energie- und geopolitische Risiken klebrig.

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Wie können die Anleger von steigenden Zinsen profitieren?

1. Anleihen wieder ernst nehmen

Nach Jahren niedriger Kupons zahlen hochwertige Anleihen wieder ordentlich. zehnjährige US-Treasuries rentieren um die fünf Prozent, Investment-Grade-Unternehmensanleihen zahlen oft sogar zwischen 5,5 bis sechs Prozent Renditen. Das macht Bonds als Einkommensquelle und als Gegengewicht zu Aktien wieder konkurrenzfähig.

Sinnvoll sind unseres Erachtens: kurze bis mittlere Laufzeiten (weniger Kursrisiko, wenn die Renditen noch weiter steigen), Floating-Rate-Anleihen/ Bank Loans (Kupons steigen mit den Zinsen mit), Anleihenleitern (Staffelung der Fälligkeiten, Wiederanlage zu dann höheren Sätzen) und qualitativ gute Unternehmensanleihen statt nur Staatsanleihen. Wer frisches Geld anlegt, findet hier Einstiegsniveaus, die es seit fast zwei Jahrzehnten nicht gab.

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2. Cash und sehr kurze Laufzeiten nutzen

Kurz laufende Anleihen und Geldmarktfonds bieten derzeit wieder spürbare Zinsen. Sie können als vorübergehende Anlage und als Liquiditätspuffer dienen, ohne sich für längere Zeit zu binden. Einen langfristigen Vermögensaufbau ersetzen sie jedoch nicht. Bei Aktien kann es sinnvoll sein, gezielt umzuschichten, statt sich pauschal zurückzuziehen. Steigende Zinsen belasten vor allem hoch bewertete Wachstumsunternehmen, deren Gewinne überwiegend in ferner Zukunft erwartet werden, sowie Unternehmen mit hoher Verschuldung.

Banken können von höheren Nettozinsmargen profitieren, Versicherer von besseren Konditionen bei der Wiederanlage ihrer Prämieneinnahmen. Auch Qualitätsunternehmen mit soliden Bilanzen, Preissetzungsmacht und verlässlichen Dividenden können in diesem Umfeld interessant sein. Ausgewählte Energie- und Rohstoffwerte kommen ebenfalls infrage, wenn die höheren Zinsen mit einer robusten Konjunktur oder steigender Inflation einhergehen. Vorsicht ist dagegen bei stark verschuldeten kleineren Unternehmen und teuer bewerteten Wachstumsunternehmen geboten, die bislang kaum Gewinne erwirtschaften. Einige Fondsmanager werden defensiver, trimmen die KI-Konzentration wieder herunter und bevorzugen Finanzwerte, Healthcare und Dividendentitel.

3. Selektion statt „Markt kaufen“

Bei teurem Kapital trennt sich die Spreu vom Weizen. Gute Bilanzen, echte Cashflows und Preismacht zählen mehr als in der Nullzinsphase. Hedgefonds-Strategien (Equity Market Neutral, Macro, Relative Value) werden von manchen Häusern deshalb wieder attraktiver gesehen.

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Sollte man Aktien reduzieren?

Nicht pauschal. Die bessere Frage: Ist die Aktienquote nach den letzten Jahren zu hoch geworden – und passen Risiko, Zeithorizont und Ziele noch? Aktuell sind viele Portfolios historisch stark in Aktien investiert, während Anleihen erstmals seit langer Zeit eine ernsthafte Alternative bieten. Einige Strategen sprechen deshalb von einem möglichen „Reset“ in Richtung klassischerer Mischungen (beispielsweise näher an 60 Prozent Aktien/ 40 Prozent Anleihen), weil die Überschussrendite von Aktien gegenüber risikofreien fünf Prozent nicht mehr so üppig wirkt.

Gleichzeitig gilt: Solange Gewinne wachsen und die Konjunktur nicht einbricht, können Aktien auch bei höheren Zinsen steigen. Mehrere Analysehäuser bleiben deshalb bei Aktien auch konstruktiv, raten aber zu Diversifikation und weniger Konzentration. Historisch sind Aktien in steigenden Zinsphasen oft besser als Anleihen gelaufen – solange kein Rezessionsschock kommt. Wer Aktien verkauft, muss Steuern, Timing-Risiko und den langfristigen Inflationsschutz bedenken. Nur wegen des aktuellen Zinsniveaus umzuschichten, ohne dass sich Ziele oder Risikobereitschaft geändert haben, ist oft nicht nötig.

Pragmatischere Linie heißt: Rebalancing

Nicht „Aktien raus“, sondern rebalancieren. Übergewicht in teuren, zinsempfindlichen Titeln abbauen, Qualität und Dividenden stärken, Anleihen- und Cash-Quote auf ein Niveau bringen, das zum eigenen Horizont passt. Wer in den nächsten ein bis drei Jahren Geld braucht, sollte Duration und Aktienrisiko begrenzen. Wer mehr als zehn Jahre Zeit hat, bleibt in der Regel investiert – nur anders gemischt.

von Marc Gabriel, CIIA®, CESGA®, Kundendirektor bei Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung in Kleve

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