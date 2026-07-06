Das WM-Aus als Warnung - Steckt Ihr Depot auch in der Taktikfalle?

Vermögensverwalter-Kolumne

07:23

In den frühen Morgenstunden des 30. Juni 2026 ist um 1:28 Uhr das eingetreten, was selbst die größten Pessimisten kaum für möglich gehalten hätten. Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der aktuellen Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko bereits im Sechzehntelfinale gescheitert.

Nach der erneuten Enttäuschung drängt sich unweigerlich eine Frage auf. Deutschland beheimatet mit dem FC Bayern München international eine der absolut besten und erfolgreichsten Mannschaften der Welt. Warum funktioniert das nicht auch in der Nationalmannschaft? Wäre ein solch sensationelles Scheitern gegen einen Außenseiter auch den Münchnern passiert? Vermutlich nicht. Die Antwort auf das Warum liefert uns nicht nur eine sportliche Erkenntnis, sondern auch eine der wichtigsten Lektionen für die eigene Geldanlage.

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Die perfekte Aufstellung für Ihr Geld

Zwischen einem Fußballspiel und dem Investieren gibt es verblüffende Parallelen. Wie der Börsenexperte Gottfried Heller treffend rät, sollte man sein Portfolio wie ein Fußballtrainer seine Mannschaftsaufstellung planen. Eine funktionierende Mannschaft besteht aus verschiedenen Spielertypen, die ihre jeweiligen Stärken ausspielen und die Schwächen der anderen abdecken.

Eine klassische Aufstellung an den Kapitalmärkten lässt sich dabei wunderbar in dieses Bild übertragen. Die Verteidigung mit einem guten Torwart und einer stabilen Abwehr minimiert das Risiko von Gegentoren. Im Portfolio übernehmen diese absichernde Rolle Anlageklassen wie Gold, eine angemessene Cash-Quote, Anleihen und Standardwerte mit einem sehr stabilen Geschäftsmodell. Davor agiert das Mittelfeld als Motor der Mannschaft, der sowohl offensiv als auch defensiv gefordert ist.

Auf das Depot übertragen sind das breite Indexwerte oder verlässliche Dividendenwerte, die für regelmäßige Erträge sorgen. Vorne schließlich sorgen die Stürmer für die spektakulären Tore, was den Renditebeschleunigern im Portfolio entspricht. Das sind beispielsweise riskantere Aktien aus den Schwellenländern, Neben- und Wachstumswerte oder zyklische Papiere. Das Ziel dieser taktischen Grundordnung ist es, Klumpenrisiken zu vermeiden und die Schwankungsbreite des Portfolios zu verringern, ohne dabei völlig auf Renditechancen verzichten zu müssen.

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Die Gefahr der falschen Kompromisse

Doch hier kommen wir zurück zu unserem Vergleich zwischen der Nationalmannschaft und großen Vereinsmannschaften. Ein Bundestrainer unterliegt von Amts wegen einem extremen Home-Bias. Er ist gezwungen, ausschließlich Spieler der eigenen Nationalität aufzustellen. Aus diesem begrenzten Pool muss er oft Kompromisse eingehen, um das Team komplett zu machen, selbst wenn es auf bestimmten Positionen international deutlich bessere Alternativen gäbe.

Genau diesen Home-Bias, also die Neigung, Investments im heimischen Markt stark überzugewichten, finden wir in vielen deutschen Depots, die oftmals überproportional mit heimischen Werten bestückt sind. Wer nur auf das Bekannte vor der eigenen

Haustür setzt, schränkt seinen Handlungsspielraum massiv ein und verzichtet freiwillig auf die Chancen weltweiter Qualitätsunternehmen. Doch auch das genaue Gegenteil, die wahllose globale Streuung, hat ihre Tücken. Ein extrem breiter Indexfonds deckt den Markt zwar weltweit ab, bringt jedoch sogenannte Opportunitätskosten mit sich. Man sichert sich den Marktdurchschnitt, verzichtet aber auf den potenziellen Mehrwert, der durch andere und gezieltere Investitionen möglich gewesen wäre.

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Für das Phänomen dieser Über-Diversifikation gibt es in der Finanzwelt den Begriff der Diworsification, welcher auf den bekannten Investor Peter Lynch zurückgeht. Wer sein Portfolio über-diversifiziert, senkt letztlich dessen Rendite-Risiko-Eigenschaften. Anleger sollten vorsichtig sein und nicht einfach nur um der Streuung willen wahllos diversifizieren.

Weltklasse statt Mittelmaß

Ein internationaler Top-Verein agiert auf dem Transfermarkt völlig anders als ein Nationaltrainer. Er sucht sich ohne geografische Einschränkungen schlichtweg die weltbesten Spieler für sein System zusammen. In der Finanzwelt entspricht das einem stark fokussierten Ansatz, dem sogenannten High-Conviction-Ansatz. Investoren sollten sich darauf konzentrieren, die besten Unternehmen mit den größten Renditepotenzialen innerhalb ihrer persönlichen Risikotoleranz und ihres Anlagestils zu halten.

Ein solches Portfolio vermeidet die Falle der Über-Diversifikation, umgeht den hemmenden Home-Bias und setzt gezielt auf absolute Qualität statt auf kompromissbehaftete Quantität. Genau hier zeigt sich der wahre Wert einer professionellen Vermögensverwaltung. Ein versierter Portfoliomanager übernimmt im übertragenen Sinne die Rolle des Cheftrainers. Er muss aus einem weltweiten Anlageuniversum kontinuierlich das optimale Team zusammenstellen, das exakt zur individuellen Risikotoleranz und den Anlagezielen seiner Kunden passt.

Taktische Wechsel im laufenden Spiel

Eine gewisse Streuung bleibt bei der Geldanlage in jedem Fall ratsam. Doch wie ein guter Trainer, der die Aufstellung anpasst oder Auswechslungen vornimmt, muss auch ein Portfolio periodisch gepflegt werden. Das entscheidende Stichwort hierfür lautet Rebalancing, was die regelmäßige Wiederherstellung der ursprünglich gewählten Portfoliostruktur bedeutet.

Wenn sich Einzelwerte oder Anlageklassen unterschiedlich entwickeln, verschiebt sich die Gewichtung im Depot teils massiv. Durch konsequentes Rebalancing wird der Risikograd des Portfolios wieder eingefangen und auf das vom Anleger gewünschte Maß zurückgeführt. Zudem muss ein guter Portfoliomanager in der Lage sein, flexibel auf unvorhergesehene wirtschaftliche Änderungen zu reagieren. Denn eine hohe Flexibilität in der Taktik und stets starke Auswechselspieler für die jeweilige Marktsituation in der Hinterhand zu haben, ist für den langfristigen Anlageerfolg absolut unerlässlich.

Wer diese Lektionen beachtet und sein Depot durch erfahrene Experten aktiv wie einen internationalen Top-Club aufstellen und pflegen lässt, scheitert mit seinem Vermögen nicht vorzeitig im Sechzehntelfinale gegen einen Underdog. Vielmehr sichert letztendlich nur eine solch professionelle und rationale Anlagestrategie, dass das eigene Vermögen langfristig ganz oben um den Titel mitspielt.

von Markus Richert, CFP® und Seniorberater Vermögensverwaltung bei der Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH in Köln

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Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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