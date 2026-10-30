Deshalb sollten Anleger die Midterms im Blick behalten

Vermögensverwalter-Kolumne

30.10.26 12:26 Uhr

Der Countdown läuft – im November wird in den USA gewählt. Eine „blaue Welle“ könnte die Machtverhältnisse in den Vereinigten Staaten neu ordnen.

Für die Börse wäre das wohl eine gute Voraussetzung. In den USA tobt der Wahlkampf. Obwohl am 3. November kein neuer Präsident gewählt wird, wird aktuell dennoch um jede Stimme gerungen. Hintergrund: Die Wahlen zur Halbzeit einer US-Präsidentschaft, die Midterms, gelten traditionell als wichtiger Stimmungstest für die Regierung im Weißen Haus – auch wenn diese regulär noch zwei weitere Jahre im Amt ist.

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Es geht bei den Midterms um die Zusammensetzung und die Machtverhältnisse im Repräsentantenhaus und im Senat. Beide Kammern zusammen bilden den Kongress, die Legislative der Vereinigten Staaten. Der Kongress ist vergleichbar mit dem deutschen Bundestag, wenngleich es bei Aufbau und Funktion durchaus Unterschiede gibt.

Midterms – Kursgewinne trotz unruhiger Zeiten

Derzeit haben sowohl im Repräsentantenhaus wie auch im Senat die Republikaner eine, wenn auch nur hauchdünne Mehrheit. Und diese ist nun bei den anstehenden Midterms in Gefahr. Umfragen lassen einen Machtwechsel in beiden Kammern erwarten. Manche Beobachter sprechen von einer „blauen Welle“, in Anspielung auf die Parteifarbe der Demokraten. Kommt es dazu, wird es für US-Präsident Donald Trump schwieriger. Zwar hat er in der Vergangenheit nicht selten am Kongress vorbei regiert, per Dekret. Dennoch: Das Repräsentantenhaus und der Senat können dem Präsidenten das Leben schwer machen. Über verschiedene Kontrollmechanismen können die Kongressmitglieder die Regierung im Weißen Haus jederzeit zur Rechenschaft ziehen, bis hin zu einem Amtsenthebungsverfahren für den Präsidenten.

Angesichts der derzeit aufgeheizten Stimmung lässt das unruhige Zeiten für die USA erwarten, auch für die Börse. Doch so muss es nicht sein. Auch wenn Midterms bestehende Machtverhältnisse durcheinanderwirbeln können, sie gelten auch als Garant für demokratische Strukturen. Die Regierenden werden abgestraft, die Opposition gewinnt an Einfluss.

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Das tut auch der Entwicklung der Aktien eher gut, wie ein kurzer Blick auf die Statistik zeigt. In der Vergangenheit legte der S&P 500 in den zwölf Monaten nach den Midterms im Schnitt um 15,7 Prozent zu, wenn die Regierung ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verlor. Konnte sie hingegen ihre Mehrheit verteidigen, lag der Zuwachs im Schnitt nur bei 13 Prozent. Das zeigt auch, das der beliebte und an der Börse häufig verwendete Spruch „Politische Börsen haben kurze Beine“ so gar nicht stimmt. Verluste von politischer Macht und Einfluss gelten in einer Demokratie als Stärke, was den Aktienmarkt beruhigt und beflügeln kann.

Midterms – und was noch für die Börse spricht

Allein unter diesem Aspekt sollten Anleger der US-Börse derzeit die Treue halten, statt angesichts unsicherer Wahlausgänge den Rücken zu kehren. Zudem, die starken Kurszuwächse vieler US-Aktien sind durchaus fundamental untermauert. So lag das Gewinnwachstum im dritten Quartal unter dem Strich bei rund 30 Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 rechnen Analysten mit einem Gewinn pro Aktie der im S&P 500 gelisteten Unternehmen von 365 Dollar. Das entspräche einem Wachstum von knapp 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Aktie ist nicht gleich Aktie

Doch nicht alle Aktien haben natürlich gleich gute Aussichten. Und: Eine Korrektur sollte nie ausgeschlossen werden. Auch wenn die Midterms für die Börse sprechen, die Reaktion der Regierenden im Weißen Haus könnte diesmal für Irritationen sorgen.

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Von Dr. Markus C. Zschaber, Gründer der V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft in Köln, www.zschaber.de

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