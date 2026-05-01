Die neue Seidenstraße liegt im Weltall - Geopolitik im Depot

Vermögensverwalter-Kolumne

Der globale Kapitalmarkt sortiert sich grundlegend neu. Während am Boden die Anzeichen einer globalen Rezession spürbar werden und die klassische Industrie mit strukturellen Lieferkettenproblemen kämpft, entsteht in der Stratosphäre eine neue, kritische Infrastruktur-Ebene.

Wer den Begriff "Weltraum" hört, denkt oft noch an Science-Fiction-Romantik oder an ein exzentrisches Spielfeld für Milliardäre. Doch die Finanzrealität im Mai 2026 sieht nüchterner aus: Der Orbit ist die neue Seidenstraße der Weltwirtschaft. Und wer als Investor Substanz sucht, kommt an dieser tektonischen Verschiebung nicht mehr vorbei.

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Das 1,75-Billionen-Dollar-Beben: Die anstehende Markt-Rotation

Warum gewinnt die Raumfahrt gerade jetzt eine derartige Relevanz für sachwertorientierte Portfolios? Der Katalysator liegt im bevorstehenden Megabörsengang von SpaceX. Die vertrauliche IPO-Anmeldung bei der SEC steht und der Markt taxiert die Bewertung auf bis zu 1,75 Billionen USD. Das ist kein gewöhnliches Listing - es ist ein seismisches Ereignis für den gesamten Kapitalmarkt. Ein Börsengang dieser Größenordnung wird schlagartig enorme Liquidität binden und institutionelle ETFs durch die sofortige Index-Gewichtung im S&P 500 zu massiven Umschichtungen zwingen. Kapital wird aus traditionellen Tech- und Industriewerten abgezogen, um diesen neuen Platzhirsch zu blocken.

Gleichzeitig verschieben sich die Bewertungsmuster. Der Sektor emanzipiert sich von der klassischen, zyklischen "Industrie-Bewertung" und strebt in Richtung von Tech-Multiples. Doch Vorsicht ist geboten: Die zunehmende Verflechtung von SpaceX mit Elon Musks KI-Sparte xAI macht die Bilanzen hochgradig komplex. Wenn Cashflows aus dem hochprofitablen Satelliten-Internet Starlink genutzt werden, um die kapitalintensiven Verluste im KI-Wettrüsten zu decken, entstehen Klumpenrisiken, die eine strikte bilanzielle Härte bei der Aktienauswahl erfordern.

Der globale Wettlauf: Kapitalmacht versus Spezialisierung

Die geopolitische Gemengelage zwingt Staaten zu langfristigen Investitionen, was für den Sektor eine seltene Sonderkonjunktur bedeutet. Hier zeichnet sich ein klares Bild ab: Die USA dominieren dank der engen Verzahnung von Pentagon-Budgets und privatem Risikokapital die Logistik. Europa verliert zwar beim Transport den Anschluss, besetzt dafür im Bereich der hochpräzisen Sensorik, Optik und der Satellitendienstleistungen die technologische Weltspitze. Der pazifische Raum - allen voran Indien als Effizienz-Gewinner - drängt zeitgleich mit extrem kostengünstigen Programmen in den Markt und zeigt, wie profitable Skalierung funktioniert.

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Für anspruchsvolle Anleger ergibt sich daraus eine strategische Gewissheit: Raumfahrt ist zu einer Kernfrage der nationalen Souveränität geworden. Das bedeutet für die Bilanzen der führenden Unternehmen ein hohes Maß an Resilienz - gestützt durch staatlich garantierte Verteidigungs- und Forschungsbudgets, die völlig unabhängig von konjunkturellen Zyklen fließen.

Die Architektur im Depot: Die Core-Satellite-Logik

Die konsequente Handlungsanweisung für ein krisenfestes Depot im Umfeld einer beginnenden Rezession lautet daher: Nutzen Sie eine strikte Core-Satellite-Strategie. Das Fundament (der Kern) muss unangetastet bleiben - verankert in hochliquiden Preismacht-Giganten am Boden, die über solide Free Cash Flows verfügen. Das Thema Raumfahrt gehört nicht in dieses Fundament. Es agiert exakt so, wie es physikalisch benannt ist: als hochdynamischer Satellit mit einer Gewichtung von maximal 3 bis 5 Prozent.

Investiert wird dabei nicht in hochverschuldete Konzeptpapiere, sondern ausschließlich in etablierte Infrastruktur-Anker und technologische Spezialisten. Gefragt sind Unternehmen mit einer niedrigen Nettoverschuldung und die als systemrelevante Partner von Regierungen agieren. Das Spektrum reicht von den großen US-Verteidigungsschwergewichten, die über jahrelang gefüllte Auftragsbücher für Raumfahrtkomponenten verfügen, bis hin zu europäischen Triebwerks- und Optikspezialisten, ohne deren Komponenten kein Satellit im Orbit steuerbar ist. Wer die Qualität in der Lieferkette wählt, sichert sich die Substanz eines Jahrhunderttrends - ohne die Risiken ungedeckter Zukunftsträume mitzutragen.

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In diesem Sinne: Bleiben Sie besonnen und blicken Sie mit kühlem Blick auf die nackten Zahlen. Butter bei die Fische!

Von Heiko Löschen, Geschäftsführer der GSP asset management in Münster

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