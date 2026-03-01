Die ungebrochene Macht der Narrative

Vermögensverwalter-Kolumne

In unserem heutigen Marktumfeld zeigt sich immer deutlicher, dass mitreißende Geschichten oft schwerer wiegen als fundamentale Geschäftszahlen. Der Nobelpreisträger Robert Shiller hat dieses Phänomen in seinem Werk "Narrative Wirtschaft" bereits treffend skizziert.

Ein besonders anschauliches Beispiel aus dem Nebenwerte-Bereich liefert SGL-Carbon: Obwohl das Unternehmen operativ einen Umsatzrückgang von 16,5 Prozent verzeichnete, schoss die Aktie zwischenzeitlich um 48 Prozent in die Höhe. Auslöser war lediglich eine simple Präsentation über Grafit für kleine Kernreaktoren - eine Technologie, die den enormen Stromhunger künftiger KI-Rechenzentren stillen könnte. Obwohl diese Kooperation bereits seit einem Jahrzehnt bestand, reichte die bloße KI-Fantasie aus, um einen irrationalen Kaufrausch auszulösen.

Noch absurder wird diese Dynamik, wenn rein fiktive Szenarien reale Milliardenverluste nach sich ziehen. So publizierte das Analysehaus Citrini Research eine dystopische Kurzgeschichte über eine Zukunft, in der KI-Agenten die Menschheit aus dem Wirtschaftskreislauf drängen. Das Resultat an der Wall Street? Software- und Payment-Aktien gaben kurz nach Veröffentlichung dieses reinen Science-Fiction-Gedankenspiels tatsächlich auf breiter Front nach.

Systemische Treiber der Volatilität

Die Struktur des modernen Börsenhandels fungiert zunehmend als Brandbeschleuniger für diese teils absurden Ausschläge. Eine Ende 2024 veröffentlichte Studie der Goethe-Universität Frankfurt belegt eindrucksvoll, dass Aktien, die von vielen passiven Index-Fonds (ETFs) gehalten werden deutlich anfälliger für reine Marktstimmungen und Schlagzeilen sind. Solche Papiere neigen vermehrt zu extremen Kursschwankungen in beide Richtungen.

Hinzu kommt der immense Druck auf institutionelle Marktteilnehmer. Der ständige Performance-Abgleich mit den Vergleichsindizes zwingt viele Profis zu immer kurzfristigerem Handeln. Insbesondere Hedgefonds nutzen dabei kleinste Diskrepanzen zwischen Markterwartung und Realität taktisch aus, was die ohnehin vorhandene Dynamik weiter verstärkt.

Der Hebeleffekt privater Anleger

Aus meiner Warte als Vermögensverwalterin ist besonders das veränderte Verhalten der Privatanleger ein kritischer Faktor für das aktuelle Marktumfeld. Laut Marktdaten des Handelsunternehmens Citadel verantworten private Akteure mittlerweile bis zu 50 Prozent des massiv gestiegenen Optionsvolumens. Dieser Trend, gepaart mit hohen Zuflüssen in fremdfinanzierte Anlageprodukte, führt zu einem gefährlichen Automatismus am Markt.

Wenn Anleger verstärkt auf Hebelprodukte setzen, müssen sich die entsprechenden Handelsfirmen unweigerlich durch den physischen Kauf oder Verkauf der zugrundeliegenden Aktien absichern. Fällt dann der Kurs einer auf Kredit gekauften Aktie, verlangen die Broker umgehend zusätzliche Sicherheiten für das Depot (Margin Calls). Können die Anleger diese finanziellen Nachschusspflichten nicht ausgleichen, werden ihre Positionen rigoros zwangsliquidiert. Dieser mechanische Vorgang heizt den Verkaufsdruck an und lässt Kurse völlig losgelöst von fundamentalen Daten weiter einbrechen.

Professioneller Umgang und Chancen

Für uns als Vermögensverwalter bieten diese irrationalen Übertreibungen hervorragende Opportunitäten. Während viele Marktteilnehmer reflexartig auf jede Schlagzeile in den News reagieren, halte ich es mit Franz Weis: "Die Märkte antizipieren gern sehr schnell. Die Realität ist deutlich langsamer".

Ein Paradebeispiel für diese unbegründeten Übertreibungen ist der jüngste Einbruch der Amazon-Aktie im Februar 2026. Der E-Commerce- und Cloud-Gigant präsentierte grundsolide Zahlen und ein starkes Wachstum seiner AWS-Sparte. Dennoch stürzte das Papier nachbörslich um 10 Prozent ab und verlor in einer neuntägigen Verlustserie in der Spitze über 20 Prozent gegenüber seinem Rekordhoch. Der einzige Grund für diesen Ausverkauf war die Ankündigung, in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur und Rechenzentren zu investieren. Anstatt diese strategische Weichenstellung für die Zukunft zu honorieren, verfiel der Markt in Panik um kurzfristige Margen. Ein derartiger, von reiner Narrativ-Angst getriebener Kurssturz bei einem fundamental so starken Qualitätswert ist aus meiner Sicht eine klare Einladung, um zu sehr attraktiven Konditionen strategisch in unser Portfolio zuzukaufen.

von Stephanie Schimmer, Portfoliomanagerin der Top Vermögen AG in Starnberg

Diesen und weitere Vermögensverwalter mit Ihren Meinungen und Online-Anlagestrategien finden Sie auf https://www.v-check.de/



