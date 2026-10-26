Frankreich: Es brennt an vielen Stellen

Vermögensverwalter-Kolumne

26.10.26 09:02 Uhr

In Frankreich brennt es aktuell nicht nur auf den Straßen, sondern auch an den Finanzmärkten: Die Anleihemärkte sind nervös. Die Renditen für französische Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit erreichen mittlerweile 5,0 Prozent, während deutsche zehnjährige Staatsanleihen unter 3,5 Prozent rentierten.

Der französische Staat zahlt somit höhere Zinsen als Italien oder Griechenland trotz höherer Staatsschuldenquoten dort. Allerdings sind die Staatsschulden Griechenlands weiterhin stark rückläufig, und Italien kann seine Staatsschuldenquote zumindest stabil halten. Die Schuldendynamik des französischen Staats ist hingegen atemberaubend hoch, und die französische Politik zeigt keine Bereitschaft zu selbst nur geringen Konsolidierungsschritten.

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Allmählich wächst daher die Angst in Europa vor einer erneuten Staatsschuldenkrise. Dieses Mal wäre vieles anders, denn im Falle Frankreichs handelt es sich um einen großen Staat mit in absoluten Beträgen enorm hoher Verschuldung. Frankreich könnte in der Tat „too big to save“ sein.

Hinter der Stabilität der Euro-Zone steht vor allem die hohe Bonität Deutschlands, dessen Wirtschaft jedoch schwächelt. Als Rückgrat der Europäischen Währungsunion könnte somit selbst Deutschland überfordert sein. Noch gelten deutsche Staatsanleihen als sicherer Hafen. Je stärker sich die Situation in Frankreich zuspitzt, umso deutlicher werden die Investoren die strukturellen Schwächen der deutschen Wirtschaft aber erkennen und gegebenenfalls neu bewerten.

Erste Rufe werden daher nach einem Eingreifen der Europäischen Zentralbank (EZB) laut. Die Bank of England hat ihr Quantitative-Tightening(QT)-Programm bereits unterbrochen und den Verkauf von Staatsanleihen eingestellt. In der Folge kam die Forderung auf, die EZB solle ebenfalls ihr QT-Programm beenden. Die EZB lässt aber bloß fällig werdende Anleihen in ihrem Portfolio auslaufen, ohne sie zu ersetzen. Faktisch wird sie also aufgefordert, ihre Anleihekäufe wieder aufzunehmen.

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Im Rahmen ihrer bisherigen Möglichkeiten und mit den vorliegenden Instrumenten ist dies der EZB verwehrt. Die Outright Monetary Transactions (OMT) erfordern nach den von der EZB festgelegten Voraussetzungen, dass der Staat, den die EZB stützen soll, zuvor ein Programm des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) akzeptiert hat. Davon ist Frankreich weit entfernt.

Erstens hätte der französische Staat genügend Möglichkeiten, völlig autonom aus seiner Schuldenkrise zu entkommen, wenn die erforderlichen Maßnahmen zur Konsolidierung des Staatshaushalts eingeleitet würden. Zweitens ist Frankreich wohl derjenige Mitgliedstaat der EU, der am wenigsten bereit ist, seine Souveränität beeinträchtigt zu sehen. Und ein ESM-Programm wäre genau das. Für die EZB bedeutet das ein Dilemma.

Unsere Einschätzung: Aktuell macht Frankreich keine gute Figur. Die Hütte brennt, aber die Politik reagiert gelähmt. Angesichts der schon jetzt massiven Ausschreitungen will niemand der Bevölkerung weitere Zumutungen abfordern, um den Staatshaushalt zu sanieren. In Deutschland gibt es zumindest Reformbemühungen, in Frankreich ist nur noch Stillstand. Die Finanzmärkte werden das früher oder später bestrafen.

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von Dr. Marc-Oliver Lux von Dr. Lux & Präuner GmbH & Co. KG in München

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