Vermögensverwalter-Kolumne

Nach 33 Jahren hat Jensen Huang die Führung von Nvidia mit sofortiger Wirkung abgegeben. Die Gründe gehören in die bunten Blätter. Die Folgen zeigen sich in jedem Depot. Denn wer heute einen Welt-ETF kauft, setzt zu einem erheblichen Teil auf wenige Konzerne – und damit auf wenige Köpfe. Personenrisiko klingt nach Lehrbuch. In diesen Tagen ist es Realität.

Wenige Tage zuvor hatte der Nasdaq 100 seinen größten Tagesverlust seit dem Corona-Crash erlitten, rund 2,3 Billionen Dollar Börsenwert verschwanden an einem Tag. Und Anthropic, der größte Börsengang aller Zeiten, nähert sich nach 34 Prozent Startplus schon wieder dem Ausgabepreis. Ist Tech damit erledigt? Nein. Künstliche Intelligenz wird die Wirtschaft so verändern, wie es das Internet getan hat. Aber eine gute Technologie ist nicht automatisch eine gute Geldanlage.

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Die Rechnung geht noch nicht auf

Die großen Technologiekonzerne stecken mehr Geld in Rechenzentren und Chips, als ihr Geschäft abwirft. Jahrelang haben sie eigene Aktien zurückgekauft und so den Gewinn je Aktie gesteigert. Nun läuft es umgekehrt: Laut Bloomberg geben Alphabet und Meta zusammen fast 180 Milliarden Dollar an neuen Aktien aus, hinzu kommen Schulden in dreistelliger Milliardenhöhe. Die Zahl der Aktien am US-Markt wächst stärker als in der Finanzkrise 2009 und stärker als beim Internetboom 1999/2000. Eine solche Aktienschwemme war in der Vergangenheit häufig ein Warnsignal. Nach einer Rechnung des Wall Street Journal müssten die Amerikaner bald mehr für KI ausgeben als für Lebensmittel, damit sich diese Investitionen lohnen. Hoffnung allein ist keine Anlagestrategie.

Das Risiko steckt im Index

Ein Platzen der KI-Blase träfe nicht nur die KI-Aktien. Die Hauptakteure sind die Schwergewichte der großen Indizes. Fallen sie, reißen sie den gesamten Markt mit. Hinzu kommt der Anleihemarkt: Wachsen die Zweifel der Gläubiger, steigen die Finanzierungskosten, und Zahlungsausfälle können auf Bereiche übergreifen, die mit KI nichts zu tun haben. Diese Ansteckungsgefahr wird unterschätzt.

Qualität im Sonderangebot

Und trotzdem: In jeder Krise steckt eine Chance. Während alle auf die KI-Stars schauen, bleiben solide Unternehmen links liegen. Softwareanbieter, auf deren Produkte ihre Kunden angewiesen sind, wurden aus Angst vor KI-Konkurrenz abgestraft, obwohl ihre Umsätze weiter wachsen. Lebensmittelhersteller gelten als langweilig, verdienen aber verlässlich Geld. Viele dieser Qualitätsunternehmen steigern ihren freien Mittelzufluss (Free Cashflow, also das Geld, das nach allen Investitionen übrigbleibt), zahlen Dividenden und kaufen eigene Aktien zurück, statt neue auszugeben. Es ist klug, Qualität dann zu kaufen, wenn sie niemand haben will – gemessen nicht an der Börsenstimmung, sondern an Bilanz, Cashflow, Preissetzungsmacht und Bewertung.

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Geduld ist die Quelle von Rendite

Nach zwei sehr starken Börsenjahren 2024 und 2025 ist eine Verschnaufpause kein Unglück, sondern gesund. Märkte, die nur steigen, vergessen den Preis. Es ist klug, die eigene Gewichtung nüchtern zu prüfen, statt dem nächsten Hype hinterherzulaufen. Es ist klug, Schwankungen auszuhalten, statt sie zu fürchten. Tech ist nicht tot. Aber nicht jede Tech-Aktie ist ihren Preis wert. Wer auf Hoffnung baut, setzt auf Zufall. Wer auf Substanz baut, kann Krisen gelassen begegnen – und sie nutzen.

Butter bei die Fische!

von Heiko Löschen, Geschäftsführer der GSP asset management in Münster

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