Immobilienaktien trotz Unsicherheit am Immobilienmarkt besser!

Vermögensverwalter-Kolumne

03.09.26 11:45 Uhr

Die Weltwirtschaft steckt 2026 in einem geldpolitischen Dilemma, und kaum eine Anlageklasse spürt das so unmittelbar wie Immobilien. Der Nahost-Krieg treibt Energiepreise und Inflation nach oben, Notenbanken lavieren zwischen Wachstumssorgen und Preisstabilität.

Die EZB hat ihren Einlagesatz im Juni erstmals seit einem Jahr auf 2,25 Prozent angehoben, die Fed hält ihren Leitkorridor seit Dezember 2025 bei 3,50 bis 3,75 Prozent - zuletzt Ende Juli zum fünften Mal in Folge. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte auf rund 4,65 Prozent, Bundesanleihen liegen bei etwa 3,1 Prozent. Für fremdfinanzierte Immobilieninvestments bedeutet das höhere Kapitalkosten und engere Margen. In Deutschland fiel das Neugeschäft bei Wohnungsbaukrediten im Mai auf den niedrigsten Stand seit Ende 2024, Bauzinsen pendeln sich bei knapp vier Prozent ein.

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Globale REITs: robuster als gedacht

Trotz dieser Gemengelage zeigen sich börsennotierte Immobilienwerte robuster als das direkte Immobiliengeschäft. Der Index für Immobilienaktien und REITs in den entwickelten Ländern legte bis Ende Juli inklusive Dividenden in Euro um gut 14 Prozent zu. Dieser Anstieg beruht auf den Gewinnen im zweiten Quartal 2026. Laut Janus Henderson erweisen sich REITs trotz steigender Anleiherenditen nicht als reiner "Zinshandel", sondern profitieren von robusten Fundamentaldaten wie Mietwachstum und knappem Neubau-Angebot. Da die Gestehungskosten in den letzten Jahren massiv angestiegen sind, ist eine schnelle Änderung bei den Neubauten nicht zu erwarten.

USA dominieren, Europa hinkt, Asien fällt zurück

Die regionale Streuung ist enorm. US-REITs führen das Feld mit 21,0 Prozent YTD klar an – trotz eines Anstiegs der Zehnjahresrendite von 3,9 auf zeitweise 4,7 Prozent. Getragen wird die Rally von Rechenzentren, Logistik und Wohnimmobilien, während Büroflächen weiter schwächeln. Europa kommt mit 3,6 Prozent YTD schwerfälliger voran – belastet von Energiepreisrisiken und trägem Transaktionsvolumen. Asien liegt mit 0,1 Prozent YTD nur knapp im Plus, wobei sich zuletzt eine leichte Erholung von 2,9 Prozent andeutete.

Ein Blick nach Großbritannien zeigt, wie stark selbst innerhalb Europas die Dispersion ist. Der Index gewann dieses Jahr bislang 15,4 Prozent und übertraf damit den FTSE 100 deutlich. Nach der Zinssenkungsserie der Bank of England von 5,25 auf 3,75 Prozent bis Dezember 2025 haben sich die Bewertungsabschläge zum Nettoinventarwert von rund 30 Prozent auf 8 bis 15 Prozent verengt. British Land erzielte im Geschäftsjahr bis März eine Gesamtkapitalrendite von 8,1 Prozent bei einem Portfoliowertzuwachs von 2,3 Prozent, Land Securities steigerte den Portfoliowert um 1,2 Prozent. Logistikwerte wie Segro und Tritax Big Box gelten als strukturell bevorzugt, Büro- und Handelsimmobilien bleiben zinssensibler. Zuletzt half auch die Anfang August besiegelte Übernahme von Segro durch Prologis, den US-Weltmarktführer für Logistik-Immobilien, im Volumen von rund 16,7 Milliarden Euro.

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In Asien zeigt sich ein gespaltenes Bild. Japanische REITs verloren im ersten Quartal, belastet von steigenden Renditen japanischer Staatsanleihen und der Aussicht auf weitere Leitzinsanhebungen der Bank of Japan. Hongkong-REITs büßten ebenfalls ein, auch wegen verschärfter Kapitalverkehrskontrollen für chinesische Käufer, während Singapur glimpflicher davonkam. Laut B&I Capital klafft dabei eine Lücke zwischen soliden Fundamentaldaten und schwacher Kursentwicklung, Ausdruck einer Anlegerskepsis gegenüber zinssensiblen Sachwerten.

Ausblick: Selektion schlägt Breite

Für die zweite Jahreshälfte 2026 spricht vieles für eine fortgesetzte Bewertungs-Divergenz statt einer breiten Trendwende. Solange der Nahost-Konflikt die Energiepreise und Inflationserwartungen hochhält, dürften EZB und Fed nur zögerlich weiter lockern – die EZB hat ihren nächsten Schritt für September signalisiert, die Fed bleibt auf Pause-Kurs. Für Anleger heißt das: Qualität und Sektor-Selektion zählen mehr als Beta. Logistik, Rechenzentren und Wohnimmobilien mit strukturellem Nachfrageüberhang dürften ihre Outperformance verteidigen, Büroflächen und zinssensible Segmente in Kontinentaleuropa und Asien bleiben anfällig für Rückschläge. Eine Deeskalation im Nahen Osten wäre der plausibelste Katalysator für eine breitere Erholung, insbesondere in den abgestraften Märkten Hongkong und Kontinentaleuropa. Bis dahin bleibt Unsicherheit vorerst das bestimmende Merkmal für die Immobilieninvestoren. Langfristig dürfte allerdings das Investment in Sachwerte mit hoher Qualität für Anleger weiterhin sehr attraktiv sein, wie beispielsweise die schweizerischen Immobilienaktien selbst in vergangenen Krisenphasen gezeigt haben.

von Kai Heinrich, Vorstand der Plutos Vermögensverwaltung AG in Frankfurt am Main zur Veröffentlichung

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