KI auf Pump: Wie der Rechenzentren-Boom das billige Geld aufsaugt

Vermögensverwalter-Kolumne

19.10.26 09:02 Uhr

Wir dachten, wir hätten das Prinzip verstanden: Heben die Zentralbanken die Zinsen an, sinkt die Partylaune der Wirtschaft. Unternehmen treten auf die Bremse, Kredite werden teurer, aufgepumpte Aktienbewertungen kühlen ab. So steht es im Lehrbuch.

Doch das Lehrbuch hat die Rechnung ohne den neuen, gierigsten Gast am Kapitalmarkt gemacht: die Künstliche Intelligenz. Während Fed und EZB im September die Zinsen angehoben haben und der Rest der Wirtschaft den Gürtel enger schnallt, läuft im Silicon Valley eine gewaltige Kreditorgie.

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Ein Eisberg unter der Bilanz

Wer glaubt, Alphabet, Meta, Amazon & Co. bezahlten ihre gigantischen Rechenzentren aus der Portokasse, irrt. Laut einer im September veröffentlichten Analyse des Kreditversicherers Allianz Trade stiegen die langfristigen Verpflichtungen der acht führenden US-Tech-Konzerne, die nicht als klassische Schulden in der Bilanz stehen, binnen eines Jahres von 573 Milliarden auf rund 2,6 Billionen Dollar. Dabei handelt es sich vor allem um Leasingverträge für Rechenzentren sowie Abnahmezusagen für Strom und Infrastruktur. Versteckt sind sie zwar nicht, sie stehen im Anhang der Geschäftsberichte. Doch unter der glänzenden Oberfläche vermeintlich schuldenarmer Bilanzen lauern sie wie ein gefährlicher Eisberg. Zugleich fluten die Konzerne den Markt mit neuen Anleihen.

Sie verhalten sich auf den Kreditmärkten wie ein riesiger Staubsauger. Da die Angst vor dem digitalen Abseits gigantisch ist – niemand will das „Nokia von morgen“ sein –, schauen die Tech-Riesen kaum noch auf den Preis des Geldes. Ob sie nun fünf, sechs oder sieben Prozent Zinsen auf ihre Milliardenschulden zahlen, ist ihnen schlichtweg egal. Hauptsache, sie bekommen die Chips und den Strom.

Diese kompromisslose Gier nach Kapital verzerrt den Markt. Wenn die reichsten Konzerne der Welt bereitwillig hohe Zinsen zahlen, müssen andere Schuldner nachziehen. Die US-Regierung, europäische Staaten und der mittelständische Maschinenbauer konkurrieren plötzlich mit dem Appetit der Rechenzentren um frisches Geld. Die Haupttreiber der Zinswende bleiben zwar Inflation und Energiepreise. Doch der Kapitalhunger von Big Tech verstärkt den Druck auf die Anleiherenditen. Am Ende spürt das auch der Häuslebauer, dessen Anschlussfinanzierung erheblich teurer wird.

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Die Wette auf den Cashflow

Das Ganze gleicht einer riskanten Wette auf die Zukunft. Solange KI-Anwendungen irgendwann die Billionen einspielen, die heute auf Pump verbaut werden, geht die Rechnung auf. Doch Investoren werden misstrauisch: Die Prämien für Kreditausfallversicherungen großer Tech-Konzerne haben sich binnen eines Jahres

mehr als verdoppelt – wenn auch von niedrigem Niveau aus. Wer Marktpreise lesen kann, sieht die Skepsis schon heute, nicht erst, wenn Kredite platzen. Die Kluft zwischen KI-Investitionen und Umsätzen erinnert manche Beobachter an den Telekom-Boom vor 2000, der in eine der brutalsten Tech-Korrekturen der Geschichte mündete. Stellt sich heraus, dass KI zwar fantastisch dichten kann, aber nicht genug Cashflow erzeugt, um den Schuldenberg abzutragen, wird aus dem Boom schnell ein Systemrisiko.

Die wahre Ironie: Wir sorgen uns bei KI meist um Arbeitsplätze oder die Kontrolle über Algorithmen. Das eigentliche Risiko im Jahr 2026 ist profaner – die schlichte Mathematik eines überhitzten Kreditmarktes. Die KI klaut uns vielleicht nicht den Job. Aber sie nimmt uns gerade das billige Geld weg.

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Von Manfred Rath, KSW Vermögensverwaltung AG, Nürnberg

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