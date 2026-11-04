KI-Boom treibt die Börsen - doch die Risiken wachsen

Vermögensverwalter-Kolumne

04.11.26 09:01 Uhr

Trotz steigender Inflation und Zinsen legen die Aktienmärkte weiter zu. Treiber sind die Unternehmensgewinne und massive Investitionen in künstliche Intelligenz. Doch die Risiken nehmen zu.

Kriege, Energiekrise und höhere Finanzierungskosten haben die Aktienmärkte bislang nicht ausgebremst. In den ersten drei Quartalen gewann der Euro STOXX 50 insgesamt 9,9 Prozent, der S&P 500 legte um 15,4 Prozent und der NASDAQ um 24,8 Prozent zu. Treiber sind steigende Unternehmensgewinne. Der Technologiezyklus beflügelt auch Anbieter von Chips, Energie und Kühlung. Während Aktien steigen, stehen Anleihen durch höhere Zinsen unter Druck.

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KI-Investitionen treiben die Konjunktur

In den USA stieg der private Konsum im zweiten Quartal 2026 saisonbereinigt um real 3,3 Prozent. Die Unternehmensinvestitionen legten um 8,4 Prozent zu. Wesentlicher Treiber ist der Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Die Bank of America erwartet für dieses Jahr Investitionen großer Technologieunternehmen von 860 Milliarden US-Dollar. 2027 sollen sie um weitere 40 Prozent auf 1,2 Billionen US-Dollar steigen.

Die Perspektiven für Zulieferer bleiben günstig. Allerdings wachsen auch die Risiken. Am Anleihemarkt müssen KI-Unternehmen inzwischen höhere Risikoaufschläge zahlen als vergleichbare Unternehmen außerhalb des Sektors. Das verteuert die Fremdfinanzierung. Hinzu kommt die Gefahr eines Überangebots an Rechenkapazität. Der Zeitpunkt einer Korrektur ist offen. Der KI-Trend bleibt aus unserer Sicht intakt, aber er ist nicht unangreifbar.

Auch Europa profitiert von der Nachfrage nach Rechenzentrumstechnik. Wichtiger sind staatliche Investitionsprogramme für Infrastruktur und Rüstung. Die OECD erwartet für Deutschland 2026 ein Wachstum von 1,1 Prozent, für Europa von 1 Prozent. Regulierung sowie hohe Energie- und Arbeitskosten bremsen aus unserer Sicht das Potenzial.

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Inflation und Anleiherenditen steigen

Der Inflationsdruck hat wieder zugenommen. In den USA lag die Teuerungsrate zuletzt bei 3,4 Prozent, in Europa im August bei 3,2 Prozent. Neben höheren Rohstoffkosten treiben vor allem die geopolitisch bedingt gestiegenen Energiepreise die Inflation. Sie belasten die Kosten von Industrie, Transport, Bau und Landwirtschaft und können zeitversetzt weitere Preissteigerungen auslösen.

Die Anleiherenditen stiegen. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten zuletzt mit 3,52 Prozent, entsprechende US-Staatsanleihen mit 5,34 Prozent und japanische Staatsanleihen mit 3,08 Prozent. Die US-Regierung versucht unter anderem durch Rückkäufe langlaufender Anleihen gegenzusteuern. Solche Eingriffe halten wir auf längere Sicht für wenig wirksam. Kurzfristige Staatspapiere machen den US-Haushalt zudem anfälliger für Zinserhöhungen.

Zentralbanken auf schmalem Grat

Die Notenbanken haben auf den Preisdruck mit Zinsschritten reagiert. Die EZB hob ihre Leitzinsen 2026 zweimal um jeweils 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent an. Die US-Notenbank erhöhte ihre Zinsspanne um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4 Prozent. Wie es weitergeht, hängt wesentlich von den Energiepreisen und damit von der Entwicklung im Nahen Osten ab.

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Wir rechnen kurzfristig weder mit einer deutlichen Entspannung noch mit einer weiteren Eskalation. Bei seitwärts tendierenden Ölpreisen könnte sich die Inflation zwischen 3 und 3,5 Prozent stabilisieren. Dann wäre ein ausgeprägter Zinserhöhungszyklus in den USA eher unwahrscheinlich. Für die Eurozone erwarten wir in diesem Szenario höchstens ein bis zwei weitere Schritte. Eine wesentlich restriktivere Geldpolitik könnte dagegen die Konjunktur empfindlich treffen. Hinzu kommen verzögerte Folgen für den Wohnungsbau.

Gewinnwachstum stützt den Aktienmarkt

Die Gewinnentwicklung bleibt das wichtigste Argument für Aktien. Im US-amerikanischen KI-Infrastruktursektor stiegen die Gewinne zuletzt gegenüber dem Vorjahr um 54 Prozent. Außerhalb dieses Bereichs betrug das Plus 14 Prozent; in Europa lag das Gewinnwachstum bei 18 Prozent. Setzt sich dieser Trend fort, sind weitere Kurssteigerungen möglich. Voraussetzung ist jedoch, dass Energiepreise und Anleiherenditen nicht nochmals deutlich steigen. Zudem nimmt die Abhängigkeit der Märkte von KI-Investitionen zu. Sollten diese nachlassen, drohen spürbare Rückschläge.

Anlagestrategie vor den US-Zwischenwahlen

Vor den US-Zwischenwahlen rechnen wir mit erhöhter Volatilität, halten aber an unserer breit diversifizierten Strategie fest. Im Mittelpunkt stehen Qualitätsunternehmen mit soliden Bilanzen und stabilen Geschäftsmodellen. Rücksetzer könnten Gelegenheiten in strukturellen Wachstumsbereichen eröffnen. Zugleich haben wir in Wachstumssektoren Gewinne realisiert und die Portfolios durch Gesundheitstitel sowie Absicherungsstrategien etwas defensiver ausgerichtet. Bei Anleihen bevorzugen wir kurze Laufzeiten und Unternehmensanleihen bester Bonität. Gold bleibt wegen der strukturellen Nachfrage der Zentralbanken eine interessante Beimischung.

von Lars Murek, Chief investment officer, Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH in Köln

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