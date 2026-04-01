Mut in turbulenten Zeiten: Fünf Regeln für Anleger - und was die Geschichte lehrt

Vermögensverwalter-Kolumne

Warum Krisen an den Kapitalmärkten oft Chancen bieten und worauf Anleger jetzt besonders achten sollten.

"Kaufen Sie, wenn das Blut auf den Straßen fließt." Dieses Sprichwort von Baron Rothschild klingt drastisch, aber darin steckt eine fundamentale Wahrheit über den Kapitalmarkt. Krisen, wie die aktuelle Krise aufgrund des Krieges im Nahen Osten, lösen bei den meisten Menschen Panik aus, doch für den rationalen Anleger sind sie oft die Geburtsstunde überdurchschnittlicher Renditen.

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Am Anfang braucht man Mut, um am Ende glücklich zu sein - unser Leitfaden, worauf man in der aktuellen Zeit achten sollte und warum der Blick in die Geschichte Mut macht. Fünf Punkte auf die Anleger jetzt achten sollten:

1. Ruhe bewahren (Emotionale Disziplin):

Der größte Fehler in einer Krise ist der panikartige Verkauf. Damit werden Buchverluste zu realen Verlusten. Wer eine langfristige Strategie hat, sollte diese beibehalten.

2. Qualität vor Hoffnung:

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Achten Sie auf Unternehmen mit soliden Bilanzen, hoher Eigenkapitalquote und Geschäftsmodellen, die auch in einer Rezession funktionieren (z. B. Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen oder Energie).

3. Diversifikation prüfen:

Eine Krise deckt Klumpenrisiken gnadenlos auf. Streuen Sie Ihr Kapital über verschiedene Assetklassen (Aktien, Anleihen, Gold, Immobilien) und Weltregionen.

4. Liquidität halten:

Um Gelegenheiten nutzen zu können, benötigen Sie Cash-Reserven. Wer voll investiert ist, kann bei fallenden Kursen nicht nachkaufen.

5. Zeit statt Timing:

Versuchen Sie nicht, den absolut tiefsten Punkt zu treffen. Es ist sinnvoller, in Tranchen (z. B. über Sparpläne) zu investieren, um vom Durchschnittskosteneffekt (Cost-Average-Effect) zu profitieren.

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Die Geschichte: Krise als Chance nutzten

Historisch betrachtet waren fast alle großen Markteinbrüche im Nachhinein betrachtet "Sonderangebote". Während die Medien den Weltuntergang beschworen, legten mutige Investoren den Grundstein für ihr Vermögen. Hier sind drei prominente Beispiele, die zeigen, wie massiv die Erholungen ausfallen können:

Beispiel 1: Das Platzen der Dotcom-Blase (2000-2003)

Nach der Euphorie der 90er Jahre stürzten Tech-Werte ins Bodenlose. Der Nasdaq verlor rund 80 Prozent seines Wertes.

Die Chance: Viele solide Unternehmen wurden mit in den Abgrund gerissen. Wer damals beispielsweise in Amazon investierte (die Aktie fiel von über 100 US-Dollar auf

zeitweise unter 6 US-Dollar), kaufte einen der heute wertvollsten Konzerne der Welt zu einem Bruchteil seines Wertes.

Lektion: Krisen bereinigen den Markt von "Luftschlössern", Lassen aber die wahren Geganten günstig zurück.

Beispiel 2: Die Globale Finanzkrise (2008-2009)

Ausgelöst durch den US-Immobilienmarkt, stand das weltweite Finanzsystem kurz vor dem Kollaps. Der DAX halbierte sich nahezu und fiel unter 4.000 Punkte.

Die Chance: Wer im März 2009 den Mut hatte einzusteigen, erlebte eine der längsten Hausse-Phasen (Aufwärtsbewegungen) der Geschichte. Innerhalb weniger Jahre verdoppelten und verdreifachten sich viele Standardwerte.

Lektion: Wenn das System wackelt, aber nicht stürzt, ist die Erholung oft umso kraftvoller.

Beispiel 3: Der Corona-Crash (März 2020)

Dies war der schnellste Absturz der Börsengeschichte. Innerhalb weniger Wochen verloren die Indizes weltweit rund 30 bis 40 Prozent.

Die Chance: Die Erholung war ebenso rasant. Wer im Tief kaufte, konnte bereits Ende 2020 im Plus stehen. Besonders Profiteure der Digitalisierung schossen in die Höhe.

Lektion: Extreme Schocks ohne strukturelle wirtschaftliche Ursache bieten oft extrem kurzfristige, aber lukrative Zeitfenster

von Marc Gabriel, CIIA®, CESGA®, Kundendirektor bei Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltung in Kleve.

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